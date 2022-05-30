BT21登录星耀樟宜　一起探索音乐互动世界！

BT21降临新加坡星耀樟宜（Jewel Changi），8个小伙伴（KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY、VAN）为大家献上东南亚首个互动性体验。

互动踏踩点亮大型VAN

大型VAN脚下的灯光会随着触感改变颜色（商场提供）。

在1楼喷水池前矗立着大型充气BT21守护神机器人VAN。约3米高的VAN坐落在一个音箱上，公众可以通过踏踩地板的按键

与VAN互动、更改周围灯光的颜色，在夜晚时分显得格外绚丽。

同BT21来场说走就走的音乐之旅

随BT21在星空花园（Canopy Park）中展开音乐之旅！小伙伴们一共在5个地方等着与你合照，其中你还可以通过按钮和摆姿势激活附近的灯光与音乐，与小伙伴们互动。

与BT21小伙伴彻夜畅谈观赏心空

BT21主题豪华露营（王昀诗摄）。

想与BT21在星耀樟（Jewel Changi）内共度一个特别的夜晚观赏心空与Rain Vortex音乐瀑布？那就来场华丽的露营体验（Glamping）吧！可以供多搭4人留宿，外加附赠2件精美设计的BT21 T恤以及特定的星耀樟宜景点门票。

若不想在现场过夜，公众也可以选择租借这些舒适的帐篷，与6名亲友来场不一样的野餐！公众可以自带食物或上网到Changi Eats,预订餐饮可享有$10优惠券，每个租借配套附赠2个精美设计的BT21包包.。

日期：5月26日至6月27日，点击这里预订

购买限时限量BT21商品

现场将会有BT21限量商品及快闪店（商家提供）。

从5月27日至7月17日凡是在星耀樟宜用餐及购物满$50（一张发票）即可享有购买限量BT21商品—其中包括以$8购买吊带包或$10的旅行收纳袋。

另外，公众也可以在位于1楼的快闪店选购限量的BT21商品。

与瀑布及星空下观赏夜间电影

与亲友一起在星空下欣赏电影（商家提供）。

每周四至周日，公众可以携亲友在星空花园（Canopy Park）观赏夜间电影——其中包括《欢乐好声音（Sing）》、《可可人生奇遇（Coco）》、《飞屋环游记（Up）》等受欢迎影片，不失为一个别致的体验。

日期：5月26日至6月25日，点击这里购票