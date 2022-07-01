在家聚餐 准备工作一次搞定

疫情改变了我们的生活，大家更珍惜与亲朋好友相聚。在家中聚餐、打牌、唱卡拉OK也成为越来越多人度过周末的首选。

说到在家聚餐，很多人可能会感到头疼。招待客人前需要打扫房间、准备食物，以及之后的打扫工作。如果是去做客，可能要准备给主人家的礼物。就趁Shopee7月7日最火辣的年中大促销（Great Shopee Sale），一站式添购特惠商品帮你解决这些烦恼。

除了超值的商品，这个大促销还有更多礼券、折扣和活动等你来探索！

聚餐必备 方方面面一网打尽

7月7日年中大促销只剩最后七天，如果你还没有抢购各种好康，一定要抓住最后的机会。今年，Shopee用诚意满满的优惠让你的每次购物都物超所值，找到真正能帮你省钱的商品。

小贴士：叠加使用以下礼券，一省再省：

加码15%现金回赠

0元免运券

消费$50可享有$6折扣的品牌礼券

在Shopee年中大促销购物，享众多好礼。（图/Shopee提供）

如何领取大家热爱的免运券

叠加使用丰富的礼券，帮你节省更多。（图/Shopee提供）

如果在7月7日当天使用ShopeePay转账至少$10，首500名用户还能免费得到一杯泡泡茶，以及Shopee coins、Shopee礼券等好礼（数量有限）。

另外，多达300个品牌将在7月7日进行24小时限时促销，参与的品牌包括SK-II、华为和MUJI等等，折扣高达90%，不容错过。

美食篇

没有人能抗拒煎炸食品的美味，使用空气炸锅煎炸食物，可以大幅减少油的用量，让大家吃得更健康，招待亲友显心意。

立刻来Shopee购买Mayer空气炸锅，7月7日当天只需$48（原价$99），在午夜12时至2时期间限时抢购仅需$45。享受促销的同时，别忘了使用Shopee的加码15%现金回赠和0元免运券，不花一分运费就能送货到家。

Mayer空气炸锅。（图/Shopee提供）

要招待客人，怎么少得了上好的食材？鳕鱼排营养丰富，烹饪简单，是个很好的选择。

鳕中宝野生鳕鱼排（1公斤）肉质丰厚，原价$84.40，现在前往Shopee购买只需$49.90。

饭后水果吃什么？榴梿一向深受本地食客喜爱，如果能为亲朋好友送上新鲜甜美的榴梿，必能为聚餐添加风味。

Durian Plantation的优质榴梿。（图/Shopee提供）

平常400克$17.90的牛油王（Butter King），现在价格直降至$9.90。商家Durian Plantation还提供其他逾十种榴梿供你选择，不如趁着这次7月7日年中大促销和你的客人们一起大快朵颐吧！

锁定7月7日下午4时至6时的榴梿大促销，最受欢迎的猫山王、D24等品种400克价格仅$9.90起，还有榴梿蛋糕、榴梿泡芙等让你选购。快来享受特价惊喜，和家人、朋友分享新鲜的榴梿，品味生活的美好吧！

家居篇

干净整洁的家居环境彰显了你的待客之道，但家中人头攒动，尤其是有小孩玩闹时，难免会弄脏地板。

别担心，Tineco旗舰系列干湿两用吸尘器会是你的好帮手。这款吸尘器原价$1899，现在可享有特价$888的惊人折扣。

Tineco旗舰系列干湿两用吸尘器。（图/Shopee提供）

不论你是主人还是客人，一天的聚会后难免疲累。这时，面对一堆要洗的衣物，你是否希望有人助力？

Ka四合一洗衣球能帮你省时省力，把你从耗时较长的洗衣步骤中解放出来。现在下单，原价$139.60的四袋装洗衣球只要$88.80，帮你把节省的时间积少成多，花在更有意义的社交活动上。

Ka四合一洗衣球。（图/Shopee提供）

SK-II Pitera™ Essentials护肤精华。（图/Shopee提供）

护理篇

无论是在家中招待朋友，或是参加聚会，总要认真打理自己的仪表，让自己容光焕发，以最佳的姿态与亲友碰面。

就让有“神仙水”之称的SK-II Pitera™ Essentials护肤精华（230毫升）助你容光焕发，打造晶莹剔透的美肌。原价$261的神仙水，现在只需$156。

送礼篇

燕窝养颜滋补，尤其当你要去长辈或者女性朋友家做客时，送上一份燕窝作为礼物，大方又有诚意，会让主人倍感窝心。

Kinohimitsu燕窝（三盒装）包含奇亚籽、红枣、胶原蛋白三种很受欢迎的口味。一组三盒方便你拆分送人，或者留着自己吃。本次Shopee独家推出惊人促销，原价$129.70的燕窝组合现在仅需$47.90，叠加使用礼券后更加便宜，机不可失！

三种口味的Kinohimitsu燕窝。（图/Shopee提供）

如果出席朋友的派对，或是要和同学聚会，优质啤酒是个不会出错的送礼选择。现在购买24瓶装皇帽啤酒（Carlsberg Danish Pilsner 320ml），特价$44.90。

送总值10万元好礼 把握最后机会赢取

给你准备的惊喜远不止这些，从今天开始至7月7日，Shopee将一连七天送出总值10万元每日奖品。

只需在这七天中消费付款，就有机会获得当天的免费好礼。每次消费将能领取一张黄金票券（Golden Ticket），凭借此票券就能参与抽奖，赢得当天的奖品。众多心动好礼包括：

小号Dior Book Tote手袋。（图/Shopee提供）

更多大促销优惠

不论是准备家中聚会，或是购置心仪已久的商品，Shopee都能让你以物超所值的价格购物，满载而归。想了解更多关于7月7日年中大促销的详情，请浏览官网。

新用户只需使用礼券代码SHOPEE6677GSS，就可在首次消费时享受$10折扣（无最低消费要求，数量有限）。

【本文由Shopee呈献】