当做戏的人 遇上做书的人

她们把新加坡木偶戏的黄金岁月密密缝进了精装书里。剪开麻布书衣，耳畔仿佛响起点点锣鼓声，南洋百年木偶戏在纸页间华丽重现。

她们都是在各自领域发光的博士。新加坡国立大学亚洲研究所研究员，谢汶亨孜孜不倦地研究木偶戏曲15年。新加坡南洋理工大学艺术、设计与媒体学院副教授，杨佩华在过去12年编著、设计了7本精装书，不遗余力地记载本地已消失或凋零的传统老手艺业。两人用了三年合著《淡忘中的新加坡传统华族木偶戏》，今年6月面市。

《淡》记载了本地福建、兴化、潮州、海南和客家五大方言族群的提线、布袋、铁枝和仗头四种木偶戏，汇成一本洋洋大观，深入又深情的新加坡木偶史料。细节丰富，具层次感的装帧设计重现本地木偶戏后台乱中有序的活力和生气。

书里写到的新和平木偶班是本地仅存的兴化木偶戏班。72岁的班主杨来好也是新加坡最后一代的守艺人。他是怎么开始接触提线木偶戏，怎样的意志让他继续守着祖父和先辈创办的戏班？

新和平木偶班班主，杨来好现场表演孙悟空翻跟斗。（游万贵摄像）

听做书的人和做戏的人娓娓道来，这段“记艺”和“守艺”的故事。

•《淡忘中的新加坡传统华族木偶戏》由Basheer Graphic Book（百胜楼 #04-19）出版、销售。也在海风书屋（www.seabreezebooks.com.sg）售卖。木偶戏线上展网址：https://theforgottenheritage.com

作者谢汶亨与海南仗头木偶合影。（谢汶亨提供）

杨佩华和谢汶亨合著的《淡忘中的新加坡传统华族木偶戏》。（叶振忠摄影）

《淡》装帧设计富层次感，细节丰富，重现本地木偶戏后台乱中有序的活力和生气。（叶振忠摄影）

《淡忘中的新加坡传统华族木偶戏》装帧设计师及联合作者杨佩华（叶振忠摄影）

潮州铁枝木偶（Geoff Ang摄影）

福建布袋木偶（Geoff Ang摄影）