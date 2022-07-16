新加坡原来有家近60年的鳄鱼养殖场

你知道新加坡有鳄鱼养殖场，供应新鲜鳄鱼肉吗？而且它已存在将近60年！

早年新加坡有四家鳄鱼场：实龙岗路上段的陈茂丰皮业鳄鱼饲养场、裕廊的裕廊鳄鱼乐园、东海岸的The Singapore Crocodilium和农光行鳄鱼场（Long Kuan Hung）。

前三家以售卖皮革和皮制品为主，并不供应鳄鱼肉，后来相继结束营业。成立于1964年的农光行，则是一开始就是专门售卖鳄鱼肉和鳄鱼皮。



这些是不到两年的小鳄鱼，工人会按他们的大小数次开类，长大后养成一定习性就不可再移动及分到不同的池。（龙国雄摄）

创办人李木光（83岁）当年看到商机，原本开在实里达一带，1994年搬到梁宙路（Neo Tiew Rd）现址。鳄鱼场面积约12个足球场，提供鳄鱼理想生长环境，如宽敞的活动空间及干净的池水。饮食也经过专门设计，确保肉质好、无野味、营养足。

每一个池都会有少数“鳄鱼王”在池内，其他在岸上，因为水池比较凉爽，被较凶猛的鳄鱼霸占，其他鳄鱼不敢接近。（龙国雄摄）

鳄鱼池的空间足够，鳄鱼就不会重叠，伤到鳄鱼皮。（龙国雄摄）

李木光早期引进小鳄鱼培育长大后，晒成干鳄鱼肉卖给中药店，也售卖鳄鱼皮和鳄鱼肉。后来他们开始自己孵化鳄鱼，鳄鱼产量提高，如今养殖约2万条咸水鳄，一个月供应三四公吨鳄鱼肉给市场。

鳄鱼一般上养殖到约四五岁，长度在1.8公尺至2.2公尺之间时，最适合宰杀。鳄鱼宰杀后会分成几个部分，掌、背鳍、尾和身体可食用，鳄鱼皮则售卖给制作皮革的工厂。

除了供应给销售商、餐馆、食店和药材店，农光行也推出鲜冻鳄鱼肉和鳄鱼尾肉，250克售价$9.90，可在指定职总平价超市和昇菘超市买到。



鳄鱼手脚掌、背鳍、尾和身体可食用，超市也有售卖鲜冻鳄鱼肉和鳄鱼尾肉。（龙国雄摄）

第二代接班人李培豪从小对着鳄鱼，已摸透它们的习性。（龙国雄摄）

为母鳄鱼建下蛋独立间

精选的公鳄鱼和母鳄鱼会养到12岁，让它们担当繁殖下一代。母鳄鱼一般会在1月至6月期间下蛋，一年一次，每次可产约35粒蛋，孵化期为82天。

第二代接班人李培豪（47岁）受访时说，专为母鳄鱼而设的水池环境清幽，池边有一个个分开的隔间，还准备了干草。母鳄鱼会爬到隔间开始筑高泥土和堆干草，就代表它已经怀孕。鳄鱼是冷血运物，需要干草堆的热能帮忙孵蛋。

当母鳄鱼下蛋后，工人会用食物引开母鳄鱼，然后小心地将鳄鱼蛋移到专门的孵化室。这是为提高孵化机率，以及避免小鳄鱼一破壳而出就被其他母鳄鱼吃掉。



为母鳄鱼打造的大池环境清幽。（龙国雄摄）

母鳄鱼会到池边隔间始筑高泥土和堆干草，就表示它怀孕了。（龙国雄摄）

鳄鱼蛋有手掌般大小，而且壳很硬，不易敲开。蛋黄很大，占整个蛋的约80％。蛋白只有约20％，而且非常粘稠。李培豪笑言，不适合煎荷包蛋，只能煎成散蛋。然而，农场并不售卖鳄鱼蛋，因为大多数用来孵成小鳄鱼，而且供应量不能控制。

农光行不开放给公众，但开办参展导览团，可找李培豪洽谈预约。

地址：321 Neo Tiew Cres S718914

电话：67937038



鳄鱼蛋如掌心大小，外壳特别坚硬。（龙国雄摄）

鳄鱼蛋的蛋黄多、蛋白小，而且非常粘稠。（龙国雄摄）

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