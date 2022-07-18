【一点就懂】环保袋究竟有多环保？

你有用环保袋的习惯吗？购物时，有没有发现环保袋常“冲”着你来？无论是在收银台附近摆卖的环保袋、停发一次性塑料袋，甚至改用纸袋并对它收费的店家，或是免费赠送环保袋的品牌和单位，似乎在提醒公众环保的重要。

本期《一点就懂》，懂懂要带你去了解环保袋的“秘密”——环保袋不一定比一次性塑料袋甚至纸袋来的环保！究竟是怎么一回事？往下看图文解说！

南洋理工大学在2020年展开的研究发现，一次性牛皮纸袋造成全球暖化的指数，比可重复使用塑料袋高上80倍。由于棉花和牛皮纸袋在制造过程中需要大量的水和天然资源，对环境造成的影响也更大。

常见的购物袋和环保袋有：

高密度聚乙烯一次性塑料袋（即商店一般使用塑料袋）

牛皮纸袋

棉布袋

可生物分解的聚合物袋

聚丙烯不织布塑料袋（polypropylene non-woven plastic）

南大研究人员分根据这5种袋子的生产周期评估它们在生产、分销、运输、垃圾回收和处理到最终“寿终正寝”整个过程对环境的影响。他们发现，可重复使用的聚丙烯不织布塑料袋是最环保的选择，其次是由高密度聚乙烯制成的一次性塑料袋。塑料袋须至少重复使用4次，才能抵消生产一次性塑料袋的碳排放。

你对环保袋的材质有偏好吗？无论你喜欢哪一种材质，记住环保袋够用就好，别再随随便便买新的环保袋！