实体音像店 永不消失的声波

年少时只是单纯地喜欢听音乐、买唱片，郭义刚把兴趣经营成事业，开了独立唱片店QQ Music Store，一开始居然是因为唱片买得太多，多到家里放不下，其中还有很多重复品项，所以想到转卖给有需要的人。

郭义刚和太太曾一次花了五万新元买唱片，而他一开始家里并没有唱机，真是很痴迷很可爱的爱乐人！郭义刚笑说：“家里目前应该有几万张唱片吧。当时我和太太觉得这些专辑以后会越来越难找，看到就先买，买了虽然没有听，想说等到退休或者说哪天心情好，有了唱机随时都可以播来听。”

现在他的确有时间听音乐，而且是同很多音乐爱好者一起分享音乐。他的实体店自2011年经营至今，已经成为许多唱片消费者的周末小天堂，在郭义刚眼里，他们是顾客，更是可以谈论音乐、追溯青春、共享回忆的朋友。

郭义刚的QQ Music Store是城中颇有名气的独立唱片店。（ 陈斌勤摄）

郭义刚说：“跟很多顾客谈过，他们很多都是想找回以前的记忆，这是很大一个乐趣。曾喜欢过的专辑，也许以前买不到或其他什么原因，现在重新找到后，他们会很开心。”

QQ Music Store主要以华语和广东流行音乐产品为主，在新加坡的确不容易找到这些产品，种类则包括黑胶、CD、卡带、MD（Mini Disc）等。

郭义刚说：“新加坡的唱片店真的是越来越少了，所以我们尽量地保留这间店，让顾客有多一点选择，多一个渠道找到他们所要的东西。”

实体唱片带来可听可感可玩赏的美好体验。（龙国雄摄）

喜见实体音乐产品近年来有复苏迹象，消费者也有年轻化的趋向，郭义刚说有十几岁的青少年，带着父母亲来选购喜欢的CD和黑胶，不少产品的“年纪”比这些年轻人的年龄大了超多！

“我也是从小开始听音乐，音乐应该是永远的、不死的东西。”郭义刚满怀热情地说。

点击视频，“逛逛”郭义刚的唱片店，听听他的音乐故事，看看其中是否也有属于你的美好回忆。