Chit Chat Cafe温暖庆国庆

你是否听过“失语症”(Aphasia)这个词?

由于中风、脑震荡、脑内肿瘤等引起脑部神经受损,进而导致患者失去说、读、写等能力,这类患者病症统称为失语症。

根据调查,93%因中风而罹患失语症的患者更可能患上焦虑或忧郁症,而起因正是因为无法将内心感受通过言语抒发。

Aphasia SG的Chit Chat Cafe计划自2018年起就开始为这群患者提供服务—— 每个月一次的快闪式cafe邀请患者和其看护者出席,除了能让看护者之间交换心得,也希望在交流过程中能让患者和看护者得到专业指导和力量,避免因失语症而造成的忧郁。

70人欢聚庆国庆

国庆将至,这一个月的Chit Chat Cafe于8月6日举行时,就以国庆为主题,让70名患者和看护者提前欢庆国庆。现场除了有本地糕点如娘惹糕等食物,现场也进行与新加坡相关的游戏和拍照活动,让参与者感受浓浓国庆气息。

此外,Gain City执行总裁Danny Teo也自掏腰包购买书籍《A Cry in the Dark》,转送给现场的出席者。《A Cry in the Dark》由中风患者Terence Ang撰写,分享其人生在中风之后的变化,和如何积极面对复健生活。Terence也曾是Gain City的员工之一。

Chit Chat Cafe接下来也将举办更多活动,公众若想了解更多可上网查询。