Oh夜！阔别两年，新加坡仲夏夜空艺术节回来了！

被疫情阻断，阔别2年，2022年新加坡仲夏夜空艺术节（Singapore Night Festival 2022）今夜璀璨“重生”，灿烂回归，重燃狮城夜空。
步入第13届，仲夏夜空艺术节今年主题设为《重生》（Rebirth）除了代表我国和世界经历两年疫病后复苏重启，也揭示这一年一度的夜间盛事以全新姿态出发。
和往年不同，新加坡仲夏夜空艺术节内容首次主打“非常本土化”（hyperlocal），55个独特的节目、表演与体验全由本地或驻本地的艺术家和设计师原创，让这艺术节转型为展现本地创意才华的平台。
本届有6件大型建筑投影包裹主场国家博物馆、史丹福钟楼（Stamford Clock Tower）、国家档案馆和赞美礼堂（Chijmes Hall）；15件户外灯光装置和艺术品照亮福康宁山、国家博物馆，以及勿拉士峇沙（Bras Basah)和武吉士（Bugis)不同地标。另外还有5个表演区呈献超过30项表演活动，包括与滨海艺术中心在首都新加坡（Capitol Singapore）前举办的一系列20周年庆爵士乐表演Jazz’in @Capitol和亚美尼亚（Armenian St）街头派对等。
节目策划总监周友君希望公众在体验这场夜之飨宴的同时也能发掘本土鲜为人知的丰富民间历史文化。他说：“本届的节目内容更深入我国民间历史的土壤，并非泛谈的抽象历史，而是实实在在地跟这个地区的历史紧密相连。”
为此，这次来福士城外的9米高叠罗汉灯塔；史丹福路人行道和新加坡管理大学草坪的稻米主题灯光装置都带出19世纪勿拉士峇沙河上已被遗忘，如今已埋藏在填土和水泥下的航海和米业历史。
新加坡仲夏夜空艺术节有哪些亮点，点看视频先睹为快！
2022年新加坡仲夏夜空艺术节8月19、20日，以及24日至27日点燃狮城夜空，可浏览www.nightfestival.gov.sg 获取完整节目表。