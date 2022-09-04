先试再买只需$0.10起 9.9大促惊喜连连

东南亚电商平台Lazada 9.9大促即将来袭！Lazada通过旗下品牌商城LazMall为线上品牌商家推出9.9品牌大促销（Lazada 9.9 Brands and Beyond Sale），以提升消费体验，让品牌持续高效地开展销售业务，回馈更多消费者。

“买越多省更多”是LazMall吸引消费者的一大亮点。9月9日独家推出的9.9大促力度空前，让人难以抗拒，寓意“长长久久、开心久久”！

今年9.9大促特别推出“试用与购买”和“商店会员制”两个新功能，以提升消费者的购物体验，帮助品牌持续高效地开展线上销售业务并回馈消费者。参与促销的品牌商品多不胜举，满足各年龄层顾客的需要。

先买试用品 满意才以特价认购

LazMall旗舰商城在9月9日这一天为线上品牌商家推出多达99件可以试用的美容、零食、运动、游乐、宠物粮食和洗洁剂等产品，这些试用产品皆以超值价格售出，甚至低至$0.10。

在“试用与购买”的优惠奖励下，消费者在“试用与购买”的7天后获赠一份购物礼券。如果他们在试用期间对该产品感到满意，可以在试用7天后，利用所得的礼券购买全尺寸商品（full-sized products），免除后顾之忧，安心购物。

此优惠会持续一整年，不过9月9日当天提供的优惠奖励和参与商品之多，更不容错过。

哪些产品可以先试再买？（图/Lazada提供）

参与“试用与购买” 只需简单三步骤

步骤1：通过手机浏览Lazada App中所有参与“试用与购买”的商家和商品，并前往“会员”栏。

步骤2：选择手机App上的“即刻加入商店会员制”或直接点击已加入会员的忠诚计划栏目，按指示支付款项即可。完成支付后，消费者可获得一份购物礼券，在试用商品期满后可购买全尺寸商品。

步骤3：累积购物分数，并换取商品促销奖励。

省钱小贴士： 什么是“商店会员制”（Store membership）？

简单来说，免费成为心仪商店的会员，就可以从每次购买体验中（视不同品牌商家提供的优惠奖励而定）累积分数，并兑换购物礼券，以在下一次购物时享有高折扣价。 同时，每个会员也会依据不同品牌商家所提供的优惠奖励，换取免费的礼券和礼品，从而成为品牌的忠实会员。

9月9日零时 优惠奖励全天不打烊

9.9大促从今年9月9日（星期五）零时开始至当晚11时59分，全天不打烊、惊喜连连！

• 消费榜首奖励：前140位高居消费榜的消费者将有机会赢取奖品，豪华奖品有名牌智能吸尘器、智能烤箱和搅拌器等。

• 全店限时促销：9月9日零时至凌晨2时，将有超过280家品牌参与活动，消费者可以从中购买喜爱的美妆产品如雅诗兰黛（Estee Lauder）、游戏产品如任天堂（Nintendo）、运动品牌如耐克（Nike）和乐高（Lego）积木产品等，以上产品可享高达90％的折扣优惠。

• 预购特价：即日起至9月8日，别忘了锁定众多Lazada独家预购优惠。雅诗兰黛保养修复五件套现在预购只要$227（原价$434），Bobbi Brown闪耀双眼配套特价$91（原价$166），MAC无暇底妆配套特价$53（原价$105）。

• 惊喜礼盒：超过200个“惊喜礼盒”等着你，折扣高达82％，涵盖美容与护肤品牌、珠宝首饰、保健品、洗洁剂和电器用品等，非常划算。活动分两个时段，分别是零时至上午8时，以及上午8时至晚上11时59分，每两个小时给消费者制造惊喜，包括四种选择：$9买50、$29买100、$49买150以及$79买200的超值特惠。

• 预售时段（Deposit period）：即日起至9月8日也是“预售时段”，消费者可以锁定超过50个品牌商品的优惠奖励，如买一送一和享有50％的折扣奖励。只要在9月9日之前，预付9％的产品价格，然后在9日当天完成付款即可。

参与“超级商品，享超额折扣”的售前优惠方法也很简单：选择所需的产品、支付按柜金、完成支付和最后的运输商品即可。

• Lazada红包优惠：即日起至9日当天，消费者可在购买贴有“Lazada红包优惠”（Lazada Bonus）标签的商品时享有折扣价，如购买$40的商品可以享有$4的折扣，购买$200的商品可以获得$12的折扣。

欲知更多详情，点击查看9.9大促。

【本文由Lazada呈献】