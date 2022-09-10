大家都脱了 我就是不脱！

过了两年“犹抱琵琶半遮面”的日子，近日放宽“口罩政策”，不知道对你来说是福音还是噩耗？

今年一月份，英国公布的一份研究报告就曾经激起许多人的讨论—— 据调查，男性戴蓝色医用口罩魅力值翻倍，分分钟还是“时尚达人”！

据报道，卡迪夫大学的研究团队发现，疫情时代的现代男女由于长期戴口罩“遮半脸”，已经对戴口罩就是病恹恹的刻板印象改观，甚至还更喜欢异性戴口罩。

其中，相比起露出整张脸示人，佩戴蓝色医用口罩的男性的吸引力最大；其次是戴布口罩和拿笔记本遮脸的样貌。

这个结论从何而来？研究从2021年2月开始进行，先邀请43名心理学系的女性参与，对40组男性照片进行评价—— 这些照片分别为无口罩、素色布口罩、蓝色医用口罩、拿着黑色笔记本遮住脸下半部。

结果就是，160张测试图中，蓝色医用口罩照脱颖而出，女性们都觉得这些男性很有魅力。

是什么造成如此的一个结论？据专家分析，或许是大家习惯了医护人员戴蓝色口罩，随之联想到医护人员给予的安全感；又或是蓝色口罩让人安心，因而产生正面印象。另一个理论是，当脸的下半部被遮住，大家的关注都在眼睛上，而大脑自动填补“缺失”的下半部，因而被美化。

但你这两年是否有常被口罩“骗”的经验呢？就是口罩前后似乎是两个人啊，感叹被“骗”了。

这张照片曾在微博上广为流传，有网友说这是口罩骗人的“铁证”。（照片取自网络）

真的“被骗”了

小S近期的《小姐不熙娣》近期就进行了类似的题材，请来一群面戴口罩并自认脱下后“表里不一”有落差的公众上节目，而事实真的有差！

有位看似韩星的男生自认自己鼻头很大，摘下前众人都不相信他样子有落差，但摘下后却全场寂静了好几秒，显示大家确实有些被吓到。好不好看见仁见智，但你肯定也有过类似被“吓到”的经验吧？

戴上口罩一看，是不是有点韩星的感觉？（照片取自网络）

zaobao.sg这一期也来进行调查，看看在限制松绑之际，你还是坚持多戴口罩的原因是什么？