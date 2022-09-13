英女王钟爱的柯基犬 有什么你不知道的小秘密？

在英国女王伊丽莎白二世的带领下，柯基犬普遍走进了大众的视野，成为了皇家的象征，甚至发展成英国各地的打卡景点与纪念手办，还出现在2012年伦敦奥运会的开场影片里。

大众对于柯基犬的印象莫过于“短短的腿、大大的屁股”。你可知道柯基犬有什么秘密吗？zaobao.sg帮你整理了其中5个柯基鲜为人知的秘密，往下看吧！

96岁的伊丽莎白二世一辈子养了超过30只柯基犬，她在1933年，年仅7岁时，便一眼爱上看似呆萌的柯基犬。

当时柯基犬在威尔士比较常见，但对英格兰来说却相当陌生。在伊丽莎白的央求下，他们带了一只有一小段尾巴的柯基回到皇宫，取名“杜基”（Dookie）。无奈“杜基”表现得很糟糕，肆无忌惮地咬朝臣和游客。

英女王早期不论生活或是工作柯基都常伴随左右（图/法新社）。

18岁时，她终于拥有了第一只完全属于自己的柯基犬，名为“苏珊”(Susan)。

作为女王的第一只爱犬，“苏珊”也跟随女王入主白金汉宫。从此，柯基犬成为她生活中不可或缺的一部分。

“苏珊”的调皮，比起“杜基”有过之而无不及。但后来由女王培育的所有皇家柯基犬，几乎都是苏珊的后代。

女王在位期间，热衷于培育柯基犬，还因为一幢“美丽的误会”创造了新品种的狗“多尔吉犬”（Dorgi）——也就是柯基犬与腊肠犬共同繁殖的后代。

英女王离世后至少留下的两只柯基犬将由安德鲁王子和前妻抚养。

你不知道的柯基小秘密！

柯基犬究竟有什么魅力，让女皇喜爱了它近百年？柯基又有什么鲜为人知的趣事呢？接着看下去！

“柯基”（corgi）一词有多种意涵。在凯尔特语中，"corgi"即“狗”的意思；另一说"cor"代表“侏儒”，"gi"代表“狗”。

1）有/没有尾巴？

你可知道，柯基犬出生时并不会自然呈现大众所喜爱的“短尾巴蜜桃臀”？这其实是人类为它“加工断尾”才形成的。

“断尾”的做法其实跟柯基早期的繁殖目的相关。以前饲养柯基的主要目的是为了牧牛，如果它有一条长长的、毛茸茸的尾巴，会容易让牛踩到，造成放牛不便。为了避免柯基在工作时受伤，早期的饲主便会在小狗刚出生后用绳子将尾巴拴住，导致血液不流通，让尾巴自行坏死而掉落，这就是俗称的“断尾”。

如今，柯基大多数已经是人类的萌宠，不需要再工作，那为何大部分柯基还是没尾巴呢？

最直接的原因是，许多人就钟爱柯基圆圆的屁股，为了让小狗卖相好，换得一个好价钱，所以许多犬舍仍然会为幼犬进行断尾。

其次是因为在许多狗狗俱乐部或国际赛事上，仍然将柯基的短尾巴列为一种硬性的评判标准，只有没有尾巴的柯基才算是真正的柯基，才能够参加比赛。

然而，狗的尾巴是表达情感的重要部分，尾巴的不同方式代表着它的心理活动，所以对于如今还需不需要断尾存在许多争议。

2）柯基并不全是黄白色

柯基共有四种颜色（取自互联网）。

大家常看到的柯基都是黄白色的，以至于有时候大家看到其他颜色的短腿狗会下意识地以为它是混种狗。

其实纯种的柯基一般分为4种 ——双色、黄头三色、黑头三色、貂色。

在遗传表现上，双色是显性基因，以基因概率来算，如果两只纯种双色柯基，有可能只生出双色的后代，而其它花色不存在这种情况，所以造成一般我们看到的柯基都是双色为主。

遗传基因的优先级上，双色>貂色>黄头三色>黑头三色，所以黑头三色是柯基中最罕见的。貂色的基因与其它几种花色不同，属于特殊的基因搭配，也比较少见。

3) 不可剃毛

柯基犬其实不建议剃毛消暑（取自网络）。

“柯基一年换两次毛，每次掉半年。” 这是大部分养柯基的人都熟知的玩笑话。

柯基犬是双层毛，内层类似绒毛，外层则长且粗糙，毛量充足且厚重，每天都在掉毛，换季时更是令许多“铲屎官”抓狂。

新加坡常年夏日，或许有饲主就会产生“帮狗狗剃毛能让它们凉快一点”的想法，但这么做有可能弊大于利。

狗的皮肤没有汗腺，无法像人类一样藉由流汗来降低体温，它们主要是靠着口鼻呼出的热气、血管扩张以及脚掌上些微的汗腺，来达到散热效果。

剃光毛发对柯基散热的功效其实不大，甚至剃毛以后失去了最外层的保护，不但不能防暑降温，反而因为皮肤直接曝露，更容易被过强的紫外线伤害皮肤，也或许会对空气中存在的灰尘，花粉，蚊虫的影响下出现瘙痒过敏的现象。寄生虫也更容易附着在狗狗的皮肤上，导致皮肤病产生。

4） 成也短腿、败也短腿

柯基犬原本是生活在牧场上的牧牛犬，会咬羊和牛的后脚跟，引导它们跑向指定的地点。为了能有效的赶牛羊，柯基需要离地面很近，跑得很快。

当牛羊的后脚跟被咬后而发怒时，柯基就能以极快的速度逃开，或弯身趴在地上，避免自己肚子内脆弱的器官被踢到。久而久之，在牧场的刻意繁殖下便诞生了如今身体长、底盘低、小短腿的科技圈了。

柯基的体型偏长，但腿是确确实实的短，偏偏食量不错，胖一点的话有可能像个香肠插着4根牙签，它的腿无法承受其体重。

饲养的时候需要注意身材不能太胖，不然它很容易脊椎受损。建议上下楼时最好抱在怀里，减少脊椎重负，毕竟它太好动了，平常的过量运动都会让脊椎受到损伤。

5）在家疯跑

你曾看过柯基在家疯狂爆冲吗？别担心，这其实是柯基犬的一种叫”FRAP“（ frenetic random activity period ）的习性，也是俗称的“爆走”（zoomies）。

大多时候都是狗狗在情绪亢奋时会下意识做出的反射行为，又或者是狗狗有太多精力没法消耗，自娱自乐发泄掉，饲主只需确保给足狗狗足够空间奔跑，无需太在意。