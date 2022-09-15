这些工作竟如此“吸金”？

世上工作千千万，有些离谱的职业竟能赚钱养家？你是否好奇有什么奇怪的工作？自己又是否适合？zaobao.sg帮你整理了世上5个奇怪的职业！

１．“ 无所事事”养活老婆与孩子

出租自己，给予陪伴竟能养家糊口（图/SHOJI MORIMOTO推特)。

日本的38岁男子森本昌二（Shoji Morimoto）有一份大众梦寐以求的工作，即“几乎不用做什么就能获得薪酬”。他的奇葩工作便是“出租自己”。

为此他于2018年创立了一个推特页，目前已吸引超过25万名粉丝追踪。大多数客户都是通过推特找到他的四年来便收到了约四千笔订单，其中更有一位常客雇用了他超过270次。

陪客户共进晚餐（图/SHOJI MORIMOTO推特)。

Shoji的工作内容主要是陪伴或代替，比如陪客户共进晚餐、代替客户为出远门的亲人送行、甚至有女客户是因为想穿印度服装遭朋友嫌弃，转而找他陪伴出门。

在他开始这份职业之前，Shoji也曾和普通人一样，在一家出版公司担任兢兢业业的上班族，却经常被指责“无所事事”，所以便激发了他以此来赚钱的灵感。

“我开始想，如果我把自己‘什么都不做’的能力作为一种服务提供给客户，会发生什么。”

然而并不是有钱就好，Shoji有自己坚持的底线，他拒绝过前往柬埔寨的工作预约，也不接受任何与性相关的要求。

尽管这名男子拒绝透露每天的实际收入，但疫情前他每天至少有三至四名客户，每日收入接近300美元（约420新元）。

你可以想象吗？靠着这个“无所事事”的工作，Shoji赚的钱甚至足够养活他的妻子和孩子！

2. 撸猫也能拿薪水？

爱琴海的美景和猫咪（图/God's Little People Cat Rescue面簿）。

你是否喜爱猫咪？自认负责、可靠、诚实且充满爱心？那恭喜你，以下这份工作或许是你一直不断寻找的理想工作！

爱琴海上的锡罗斯岛（Syros Island）有一家猫咪庇护所“God's Little People Cat Rescue”目前正在招聘5位愿意照顾70只猫的志工。

员工每天的工作就是照顾一群猫咪（图/God's Little People Cat Rescue面簿）。

这个猫咪庇护所是由来自丹麦和英国的波维尔夫妻7年前创立的。当时移居到该岛上的他们发现许多野猫被抛弃、依靠垃圾过活。夫妻俩开始收留流浪动物，并与当地兽医合作，随后开办了猫咪庇护所及成立慈善机构，目前共饲养着多达70只猫咪。

碍于这对夫妻将迁移至纽约，因此征求5名志工帮忙打理。

招聘单上写道，将为员工提供每月600欧元（853新元）的薪水、汽车及一栋离海滩几步之遥、“带花园的现代微型住所”、能俯瞰爱琴海的房屋。另外员工每天只需工作4小时，照顾多达70只猫咪，难道不是“喵星人”的理想工作吗？

3. 手机入殓师

00后小伙陈兴发现新商机，将手机零件拆卸保存（图/俊芙旗舰店淘宝）。

数码科技更新换代愈来愈快，过气的手机又该如何处理？中国有一名00后的小伙子陈兴一便看准商机，创业成为“手机入殓师”，用独特的方式让手机获得“永生”。

所谓的“手机入殓”便是将所有零件一一拆分开来，将部件重新排列组合，配上装饰性文本，或代表记忆的一些元素，共同镶嵌在画框里，挂在墙上，让这些曾经最亲密的小伙伴以另外一种方式获得“永生”继续陪伴在自己的身边。

陈兴一初次创业失败的经历。那时刚毕业的他，跟风创业奶茶店，为了方便接单，他还特地购买多一部iPhone。最后创业失败，该手机闲置多余，为了纪念自己第一次创业，毕业于平面设计的他突发奇想决定把手机拆开，做成一副画留作纪念。

“如今的手机已经不光是通讯工具，而是见证着许多的人生经历，我希望可以通过自己的双手，帮助客人将一段段生命中的珍贵回忆珍藏好。”

受到启发的陈兴一在2019年底再度以此创业，两年内已经设计来自中国各地的上百件作品。

4. 数鱼人

每年的4月到10月，在靠近美国西北部太平洋沿岸大坝的旁边，总有一些人拿着计数器坐在那里，眼睛紧盯着水面，手指不停地按键数鱼。这样的工作每天要干满8小时，平均每小时按键达300次左右。一天下来，数鱼人个个眼珠鼓胀，手指酸痛。

虽然数鱼的工作简单单调，可意义重大。因为鱼类，特别是鲑鱼，如果遇到了大坝，就不会游回到河里。这里有专为鱼修建的回游通道，协助鱼类们回到山中的湍流里产卵。

数鱼人守在这里，每当看到一条鱼经过时，就要按一下键作为记录。因为管理部门要根据他们统计的数量来确定最终的捕鱼量。多亏了这个做法，现在回到出生地的鲑鱼数量逐渐增多。

5. 地铁推手

在人口密集的日本，地铁是很普及的交通工具，在高峰期往常分外拥挤。该现象在日本首都东京尤为凶猛，经常塞到人的身体、包包还卡在地铁门外。

这就是“地铁推手”大显身手的时候了。

身穿制服、戴着手套和帽子的他们，每天的例行工作，就是确保所有人和他们的物品都安全地塞进了车厢，咋看之下仿佛丧尸电影中的场景，惊悚中带点滑稽。

地铁推手最早出现在新宿站，被称作“旅客整理系”，主要由兼职的学生担任；近年，则由站台工作人员或兼职人员担当，他们的出现让日本地铁载客率平均翻了两倍之多。