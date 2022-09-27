【生活情报站】让自助仓储优化生活空间

在紧凑的人居空间里，想要腾出更多地方存储物品，是件伤脑筋的事。自助仓储作为一种灵活空间服务的产品，不仅满足了对于个人存储物品有需求的民众，同时也帮助中小企业解决店面空间不足问题、缓解成本压力。

既方便又安全的自助仓储，不论是个人住房装修或搬家期间的物品存放，或企业需要长期寄放的货品，用户可根据存储目的来选择各种大小尺寸的储藏空间。以Lock+Store自助仓储服务为例，最大的仓储空间可达到194平方英尺（sq ft，相当于百货商场一家店铺面积）；网站也提供三维存储计算功能，让用户能更快速且精准地估计储藏需求。

需求上升 一位难求

受访自助仓储中心管理业者表示，因疫情关系，大多数人为了腾出更多空间在家办公，把家中不舍丢弃或别具收藏意义的物品安放在自助仓储中心，导致目前该自助仓储空间一位难求。

随着存储需求上升，Lock+Store也扩大了营业空间，分别在宏茂桥、红山以及兀兰地区增设新仓储，目前全岛共有12个自助仓储中心。

Lock+Store首席执行官黄素君表示，自助仓储需求上升跟疫情有很大关系。（图/商家提供）

一仓一门一锁制的保安系统，Lock+Store自助仓储用户可24小时自由出入，便于用户随时随地全天候使用，外加24小时闭路电视监控系统，保障安全性。

据Lock+Store首席执行官黄素君观察，随着社会变得越来越富裕，人们拥有更多嗜好和消遣，譬如酒类收藏品、高尔夫球具、冬季服饰与滑雪装备等，这些物品都需要空间置放，自助仓储租赁服务的出现，改善了有限的居住空间。

本集《生活情报站》系列视频，访问了两位使用Lock+Store自助仓储服务的用户，一位是贩售刀剑业者肖小姐，另一位则是慈善机构职员郑小姐。到底自助仓储空间为她们带来何种便利与机会呢？这支视频为你解答。

欲知更多详情，请前往Lock+Store网站查询。

【本文由Lock+Store呈献】