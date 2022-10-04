10月份精彩活动速递　赶紧提上日程吧

这个十月有许多大型年度活动重返新加坡，也有许多前所未有的体验等待着你。并且随着万圣节的到来，恐怖的氛围逐渐拉开序幕，恐怖片狂热者一定不要错过限定的鬼屋项目，要知道具体有什么特别的活动就接着看下去吧！

1. 马来传统文化馆闭幕式

(图/Klook）。

马来传统文化馆（Malay Heritage Centre）在10月31日正式闭馆前，不仅所有人都可以免费入场欣赏马来文化之外，还将会举行一场盛大的闭幕式。其中就包括了本地及国际表演者的出演，以及适合每个人的各种工艺活动。

此次闭幕式将是马来传统文化馆关闭并进行翻新之前的最后一次现场表演，它将在10月的每个周末举行(10月1 - 2、8 - 9、14 - 16、21 - 23和29 - 30)。

每个周末将会有不同的艺人来表演，包括了当地表演艺术团体Orkestra Melayu Singapura、SG Oudists、Kaizen M.D和NADI Singapore等等。

时间：截止10月30日。

2. Hypeworld

（图/Hype Records）。

Hypeworld是在疫情之后第一个恢复正常的户外音乐节，该音乐节有请到国际知名艺人包括DJ Snake、Habstrakt、Kaskade、Mercer、MORTEN、R3HAB、Slushii和Yellow Claw等顶级艺人。

派对爱好者绝对不能错过这两天充满气氛的音乐派对，此次地点位于新加坡最大的室外花园The Meadow, Gardens by the Bay。

截至9月22日，单日票价为138新元，双日票价为248新元。9月23日起，单日票价为158新元，双日票价为278新元。若活动当天购买单日票，价格是新币178元。

时间：10月22日-10月23日。

3. 芭比娃娃梦想之家展览

(图/Ion Orchard面簿）。

这场为期一个月的展览在乌节路Ion Art Gallery举行，展出了600个明星云集的芭比娃娃，娃娃们都穿着国际设计公司和当地时尚品牌的红毯礼服。

这些芭比娃娃都是来自全亚洲拥有最多芭比娃娃——杨建的独家收藏，此次展览的背景灵感来自芭比娃娃的梦想之家。

这一次的展览将会划分成不同展区，每个展区的芭比娃娃都风格各异，充满时尚元素。

时间：9月20日至10月21日。

4. 免费圣淘沙缆车、圣淘沙沙滩嘉年华

(图/Mount Faber Leisure Group）。

截止10月底，新加坡公民以及新加坡永久居民注册 Islander Membership，即可享受免费的缆车。

除此之外，圣淘沙此次带来了沙滩嘉年华。嘉年华包括一座80米高的圣淘沙喷射喷泉、圣淘沙音乐喷泉, 以及一条国际美食街。

吃喝玩乐无所不有，坐落在Siloso beach & Palawan beach 之间，为著名景点圣淘沙又增一大亮点。

国际美食街包括了各个国家特产的美食，凡是消费$5元，便可以免费入场观赏圣淘沙Skyjet和音乐喷泉秀。

时间：从9月15日开始

5. 环球影城惊魂夜

(图/Resort World Sentosa面簿）。

往年每年举办的环球影城惊魂夜因为疫情的原因按下了暂停键，但今年终于再次重磅回归，新增3个主题鬼屋、2个恐怖体验区。

刺激恐怖的惊魂夜可不光光只有鬼屋可以玩，还可以去玩环球影城正常营业的过山车项目例如太空堡垒过山车、木乃伊过山车等等。

准备好尖叫了吗？赶紧带着你的伙伴一起体验今年限定的惊魂元素吧。

时间：9月30日-11月5日。

6. SuperSpook 2022

(图/SuperPark singapore面簿）。

新加坡SuperPark的超级幽灵带着第二版鬼迷宫尖叫登场啦，此次的主题为新加坡本地恐怖元素。

新加坡最高的室内游乐场将会被改造成一个令人毛骨悚然的鬼迷宫，谁能想到当你参观迷宫内温暖、熟悉的新加坡传统“妈妈店”时，会有意想不到的诡异遭遇呢？

时间：10月21日-23日、28日-30日。

7. Ghost Ship Cruise

(图/Royal Albatross Superyacht面簿）。

前有鬼屋，后有鬼船出没？！

此次由Royal Albatross的Ghost Ship Cruise将会在10月底带来一场鬼船的体验，被诅咒缠绕的船只，将会被阴森的气氛笼罩着。

船上将会有奇装异服的恶灵船长以及船员给你“不一样的接待”，你有勇气搭上这诡异万分的船吗？

时间：10月27日-10月31日。

8. 阿凡达全球首个主题活动

(图/Klook）。

在10月28日滨海湾花园将摇身一变，变成阿凡达星球，新加坡将会是《Avatar: the experience》的首个目的地。

《Avatar: the experience》以云雾森林为背景，拥有阿凡达世界独特的环境和文化，届时将会给访客带来一场沉浸式的体验，阿凡达续集电影也会在大家的期待中于12月15日上映，时隔多年，阿凡达的粉丝终于可以看到续集了。

时间：从10月28日开始。

9. 免费滨海湾AR现代艺术展览

(图/Gardens by the Bay）。

现代艺术展Seeing the Invisible将会在10月21日与大家见面，通过AR这样独特的方式，让访客来欣赏12个大型艺术品。

该现代艺术展正在于全球举办巡回展览，而新加坡是亚洲唯一一站，一定不要错过。

时间：从10月12日开始。

10. Daniel Yu僵尸屁孩展览

(图/程婧妍）。

由新加坡设计师Daniel Yu所策划，BLAXK作为本地流行文化、艺术收藏品的空间精心打造了Altered Realities:A Jiangshi Introspection僵尸展览。

在此次的展览中，Daniel与其他13位当地艺术家将通过展示对僵尸的独特创作，引领经典的民俗角色掀起新的文化潮流，以这种方式对传统僵尸文化致敬。

时间：9月24日-11月20日。

11. “冰奇灵”博物馆

新加坡冰淇淋博物馆摇身一变“冰奇灵”博物馆。在万圣节期间，“冰奇灵博物馆”将会呈献各种新奇、古怪的冰淇淋体验，包括无限享用甜点、季节菜单等一系列精彩体验。

此外，这里还会有冰淇淋塔罗牌算命活动。神秘的冰淇淋算命师将会藏于博物馆的一个角落，寻着水晶球光亮的地方就能找到。

Apothecary Lab的疯狂冰淇淋科学家也会为在场的派对来宾制作特调饮料，每一种里面都蕴含了独特的配方。

时间：10月1日起，周四至周日。