乐善大使：科技改变生活 善举照亮生命

每天乘坐的交通工具、时常要去的牙科诊所，都是我们日常生活的一部分。这些看似普通的日常，背后却蕴藏着经营者的无数心血。让人感动的是，无论遇到什么挑战，他们都在坚持行善，让我们的社会变得更加温暖和美好。 全国志愿服务与慈善中心（National Volunteer & Philanthropy Centre，简称NVPC）的乐善公司于2017年推出乐善大使（Champions of Good），旨在表彰那些在行善方面表现杰出的卓越机构。 Gojek和Q & M牙科是今年被乐善公司认可的两家乐善大使，他们利用自己的科技平台和专业知识，行善如流，携手合作伙伴照亮了很多人的生命。

Gojek：让出行更美好

Gojek是东南亚领先的科技服务公司，为人们提供更加便捷的选择，满足他们的日常需求，包括交通、外卖、快递派送等。

新加坡业务总经理连仲伦说：“积极发挥社会影响力一直以来就是Gojek企业基因的一部分，我们很荣幸能够与多家企业一起荣获乐善大使的头衔。”

在谈到Gojek的行善理念时，连仲伦认为要持续行善，需让业务和行善活动挂钩，而Gojek在新加坡的业务是提供点对点的交通服务，这也是Gojek为社会服务的立足点。

Gojek新加坡业务总经理连仲伦。（图/受访者提供）

秉持着为社会出一份力的精神，Gojek设法帮助有需要的弱势群体。自2019年以来，Gojek推出了SG Cares-Gojek医疗交通补贴计划，陆续帮助宏茂桥、勿洛、大巴窑、芽笼、裕廊东、实龙岗、惹兰勿刹、淡滨尼等八个地区的社会机构安排低收入年长者接受医疗服务。这个医疗护送试点计划共计陪同和接送年长者看诊5000多次。

疫情爆发后，为了帮助更多人接种疫苗，Gojek提供了超过100万趟次的免费乘车服务，载送人们往返于疫苗接种处所。

来自Sathya Sai社会服务部的受益人Rokiah说：“Gojek代金券帮助我节省了交通费，让我能够把更多钱花在日常必需品上，非常感谢Gojek。”

Gojek司机接送年长者到医院或诊所看诊。（图/受访者提供）

2020年，Gojek推出GoHeroes的计划，为九家医院的医疗保健人员提供价值2万7000元的乘车券。2021年，当陈笃生医院的员工成为最大感染群时，Gojek第一时间为医院员工提供乘车券，方便需要执勤的医护人员往返住家和医院。

2021年11月，Gojek公司成立三周年之际，公司把该月份的优惠乘车券数量增加了两倍，以回馈社会，并召集出行者通过乘车来支持司机。每次乘行，Gojek都捐助一元钱的额外补助给司机，以确保全国交通的安全和畅通。30多万名出行者通过此计划进行捐助，让3000多名司机从中受益。

从2021年11月至12月，Gojek为冠病康复患者提供了1200趟次的免费乘车服务，让康复患者们安全回家。

Gojek也为受到冠病疫情影响经济收入的司机、商家和其他人员提供现金补贴。在2021新加坡关怀周活动中，Gojek与e2i合作，为求职者提供了1000趟次乘车补贴服务。通过把促销代码放到宣传册中，在全岛的实体招聘会上分发到求职者的手中。

关怀年长者 跟上数码化

为让年长者学会使用手机和数码应用程序，Gojek特别培训了15位来自新加坡乐龄义工组织（RSVP Singapore）的乐龄义工，来教导年长者如何使用Gojek应用程序，新用户还能在应用程序中自动获得八元优惠券。

Gojek也与资讯通信媒体发展局 (IMDA)合作，举办了数码网络研讨会。80多名年长者出席学习如何使用Gojek应用程序，满足他们的出行需求。每位出席者也获得一张价值5元的优惠券，鼓励他们使用Gojek应用程序来安排出行。这些活动让年长者跨越数码代沟，更熟练地使用数码产品，融入移动数码时代。

Gojek连同新加坡乐龄义工组织（RSVP Singapore）举办工作坊，让年长者学习使用手机应用程序。（图/受访者提供）

Gojek召集员工和用户为慈善跑步募款，每跑1公里捐赠1元给慈善机构新加坡乐龄义工组织（RSVP Singapore）。Gojek也举行了内部员工捐赠活动，收集员工所捐赠的电子设备，与新加坡乐龄义工组织合作开发硬件支持计划，用科技改善年长者的生活。

谈到未来的计划，连仲伦表示：“作为一家科技公司，我们致力于通过我们的科技平台让生活更美好，让更多人出行更便捷。为有需要的人提供安全可靠的出行解决方案，是我们的使命，也是我们作为一家企业的社会责任。看到很多年长者、医护人员、病患和弱势群体，因为我们的交通计划和服务而受益，我们由衷地感到高兴，这也促使我们更加努力做得更好，帮助更多人。”

Q & M牙科：积极修身与齐家

成立于1996年的Q & M牙科，从武吉巴督的一间诊所，发展成为现今新加坡规模最大的私人牙科保健集团，在新加坡共有104间诊所，在马来西亚和中国则有45间诊所。

Q & M牙科执行总裁黄震霄医生谈到，“我们相信‘取之社会、用之社会’，不断用‘修身、齐家、治国、平天下’的理念来团结合作、规范治理，不仅为所有来到Q & M牙科的顾客提供优质服务，也积极组织各项社会活动，为社区和弱势群体提供帮助。”

Q & M牙科执行总裁黄震霄医生。（图/白艳琳摄）

疫情期间，牙科服务受到了很多限制。为帮助对抗疫情，Q & M牙科发动和号召了80多名牙医和40位牙科助理来自愿担任拭子检测人员和助理，工作了1600多个小时，为1万4000名客工提供了拭子检测服务。

2021年6月，Q & M牙科举办了拭子检测服务能力课程，培训了约1000名专业的冠病检测人员，不仅帮助新加坡更好地应对疫情，也为社会创造了更多的就业机会，让Q & M更好地度过了这段艰难时刻。Q & M也因为参与了此活动，开始研发自家品牌的快速拭子检测仪，从而创造出新的商机。

Q & M牙科医生自愿为客工、女佣和流浪汉等提供牙科治疗服务。（图/受访者提供）

Q & M牙科也与客工援助组织IRR（Its Raining Raincoats）、外籍女佣援助与技能培训协会（The Foreign Domestic Worker Association，简称FAST）、新希望社区服务（New Hope Community Services）等组织合作，共同为客工、女佣、流浪汉等提供免费的牙科治疗。15间Q & M牙科诊所的专业团队，自愿付出他们的时间和技能，来帮助有需要的人解决牙痛和其他牙齿问题，让众多客工、女佣和流浪汉重展笑容。

在疫情期间，Q & M牙科向IRR捐赠了100箱医用级外科口罩，分发到全岛不同的客工宿舍，为他们提供更好的防疫保护。IRR感谢Q & M牙科在过去两年为客工提供牙科保健服务，并期待继续合作，为社区服务，让新加坡成为一个更有爱的国家。

设立免费诊所 支持弱势群体

作为亚洲领先的私人牙科保健集团，Q & M牙科已宣布将Q & M的第100间诊所设为免费牙科诊所，为新加坡的弱势群体提供免费的基础牙科服务。目前该诊所已在筹备当中，并获批准为慈善机构。公司在初期已投入了20万元的启动资金，并为该项目预留了100万元的预算。

Q & M牙科也一直支持牙科学生协会组织的各种活动，为杰出的学生提供奖学金，为家庭贫困的学生提供经济援助。

履行社会责任之外，Q & M牙科积极参与国家建设，自2021年5月以来，为了庆祝公司成立25周年，特别参与国家公园委员会的100万棵树运动，设定在全岛各处种下150棵树的目标，助力新加坡成为花园城市。

Q & M牙科参与国家公园委员会的100万棵树运动。（图/受访者提供）

黄震霄医生说：“这些活动，都是Q & M牙科修身、齐家的一部分。通过无偿社会服务，提升牙医和牙科助理个人的修养，也让Q & M的员工更加团结，为共同的目标奋斗。Q & M牙科很高兴能以自己的专业技能回馈社会。未来，我们将组织更多的企业社会责任活动，支持我们的社区，帮助更多弱势群体。”

对于荣获“乐善大使”荣衔，他表示：“这是对我们团队的极大认可。我个人坚信有舍才有得，积极行善让我们成为一家对环境和社会负责的企业。全民取之社会、用之社会，每个企业都应该以自己的专业知识和技能来回馈社会。”



欲了解更多详情，可查询：https://www.companyofgood.sg/champions-of-good

【本文由乐善公司呈献】