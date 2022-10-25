在新加坡也能过秋天？

位于赤道的新加坡，常年如夏，没有其他的季节。但这并不代表你不能在本地体到验独属秋天的氛围感！

zaobao.sg帮你整理了5种方式，让你在新加坡也能活出“秋天的童话”。

1. "秋天的第一杯奶茶"

“秋天的第一杯奶茶”不是单指喝奶茶（图/互联网）。

你听过"秋天的第一杯奶茶"这个梗吗？其实"秋天第一杯奶茶"不是指能喝的奶茶，而是意指秋天来了，情侣、好友或家人之间以请喝奶茶之名发红包，借此秀恩爱或关怀之情。

这个梗曾是入选中国国家语言资源监测与研究中心“2020年10大网络用语”，源自当年的秋天，有一位四川女孩坐在楼顶的天台护栏外欲轻生，后因民警用“秋天的第一杯奶茶”将其打动，顺利救下轻生女孩。

本地的奶茶店也在这个季节相继推出限定口味。

吃茶三千推出了蜜桃系列口味饮品 (图/吃茶三千面簿）。

KOI推出了统一布丁奶茶 (图/KOI Thé Singapore面簿）。

贡茶推出了番茄口味的奶茶 (图/Gong Cha Singapore面簿）。

2. 秋天的下午茶

Kreams以秋天枫叶装饰为主（图/Kreams面簿）。

一走进Cafe Kreams咖啡馆，就会发现天花板被满满的橙色、黄色的枫叶所装饰着。结合室内的装修，在赤道也能感受到温柔的秋天。

这家韩国咖啡馆主要售卖饮品和甜点，目前配合秋天推出限量饮品和下午茶系列。

咖啡馆推出限时餐点（图/Kreams IG）。

地址：32 Maxwell Rd, #01-07 Maxwell Chambers, Singapore 069115

营业时间：周一至周六，9am-11pm，周日9am-10pm。

地址：60 Duxton Rd, Singapore 089524

3. 缓缓飘落的海杏树

(图/NParks面簿）。

海杏树（Sea Almond Tree）的叶子在脱落前，会从暗红色变成黄、橘黄、红、棕色及金色，为新加坡的街道带了一丝秋日色彩。大多数海杏树都生长在热带沿海地区，东海岸公园附近的加东公园（Katong Park）里就长着本地最高的海杏树。

地址：59 Fort Road, Singapore 439105

营业时间：24小时开放

4. 秋游野餐

(图/Klook）。

秋高气爽阳光明媚的天气，恰好的气温适合去秋游野餐。新加坡正逢雨季，温度骤降，颇有秋天的感觉。虽然不像别的国家拥有漫天落叶，但新加坡也不乏秋游的好去处。

例如新加坡植物园（Singapore Botanic Gardens）和滨海堤坝（Marina Barrage），常常看到亲朋好友、三五成群去野餐的场景。

懒得准备食物或收拾的话，还可以聘请专业团队帮忙设置，3个小时价格 从$175元起。

5. 秋季特定的味道

说起秋季，有些人会联想到南瓜，你可以通过南瓜香薰蜡烛的香味，来给房子点缀一丝暖暖的秋意。糅合了美食和辛香的气息，一经点燃仿佛点亮了“秋日果园”。

以下两个牌子根据秋天的氛围，推出了符合季节的香薰蜡烛。

(图/Yankee Candle网站）。