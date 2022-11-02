十个11月精彩活动速递

学校假期就快来临，本地有很多适合各年龄层的精彩活动等着你。zaobao.sg帮你整理了十个11月的亮点活动！

1. 2022哆啦Ａ梦展览 THE Doraemon Exhibition Singapore 2022

（图/©2017 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. ©Fujiko-Pro Klook）。

许多人的童年记忆哆啦A梦（Doraemon）将在这个11月与大家见面。由LEYOUKI主办的展览将在新加坡国家博物馆（National Museum of Singapore）举行。

展览将通过28位日本当代艺术家和艺术团体的创作展示哆啦A梦角色，这些作品将与哆啦A梦漫画作家藤子·F·不二雄的原画一起展出。

门票售价为$30新元，群众还可以期待一系列的哆啦A梦独家商品，包括藤子·F·不二雄博物馆和新加坡版本的哆啦A梦原版收藏品。

时间：2022年11月5日至2023年2月5日

2. 室内充气城堡嘉年华 Jumptopia: Festive Village

（图/Klook）。

这是Jumptopia连续第二年在新加坡举办充气城堡嘉年华，今年依旧是在滨海湾金沙会展中心（Sands Expo & Convention Centre）举行。

会展将有7个区域，里面有大量的充气玩具。以不同的主题作为分区，例如圣诞老人的麋鹿区以及姜饼人屋子区。孩子们可以在充气玩具上尽情地蹦蹦跳跳，奔跑玩耍。不仅如此，现场还会有游乐区、舞台表演、茶点、圣诞市场，以及室内“雪地”游乐区。活动适合全家大小一起出行，爸爸妈妈可以带孩子来这里玩。门票售价为$36新元，每张票可玩时长为两小时。

时间：2022年11月22日至2023年1月3日

3. 野外早餐 Breakfast in the Wild

（图/Klook）。

不知道你们有没有在网络上刷到过国外人和动物一起吃饭的场景，现在你不用出国都可以体验到，因为新加坡动物园终于恢复了“野生早餐”的用餐体验！

新加坡动物园内的Ah Meng餐厅将会在周末和公共假期提供“野外早餐”，用餐者可以期待在用餐时和动物们的邂逅。

有机会和食蚁兽、南美浣熊、金钢鹦鹉、猩猩等动物合影纪念。动物表演时间和早餐时间皆为上午9点至10点半。

“野生早餐”的成人售价为$45新元，6至12岁儿童为$35新元，用餐者需要购买另外一张单独的门票才能进入新加坡动物园。准备好和可爱的动物们共进早餐了吗？

时间：即日起每个周末和公共假期

4. 亚洲动漫节 Anime Festival Asia

（图/Anime Festival Asia）。

“亚洲动漫节”将会在新加坡新达城会展中心展开为期三天的活动，新加坡动漫迷和日本流行文化爱好者可以有所期待。

有机会见到国际角色扮演爱好者（Cosplayers）和行业内的后起之秀。参展商遍布4个展厅，这一次主办方安排了超过60种不同的表演和品牌环节，场内也会售卖日本街头小吃供大家品尝。

售价从$21新元起

时间：2022年11月25日至27日

5. 宠物博览 Pet Expo

（图/Klook）。

宠物博览会是新加坡所举行的一个全方位宠物活动，希望能够解决宠物主人和他们的宠物的需求，在新加坡博览中心（Singapore Expo）举办。

实体宠物博览会每年举办一次，在为期三天的宠物博览会期间将会有一系列的活动，包括宠物产品折扣、特卖、宠物收养和宠物比赛。

带上你毛茸茸的宠物小伙伴，在宠物博览会上购买各种各样宠物相关产品和服务、’欣赏舞台节目和表演，或者也可以收养一只新的宠物。

一日入场票售价为$5新元，三日入场票售价为$12新元。

时间：2022年11月25至27日

6. 迪士尼米老鼠x僵尸联名藏品 Disney x ActionCity’s Mickey Jiangshi

（图/BLAXK by ActionCity面簿）。

这个万圣季，米老鼠（Mickey Mouse）将换上僵尸服装。于10月22日在BLAXK by ActionCity以及官网开始预售。

BLAXK by ActionCity推出了迪士尼（Disney）联名米老鼠僵尸收藏品，由本地艺术家Daniel Yu所设计。

米老鼠僵尸藏品会在BLAXK by ActionCity亮相，现场也会根据万圣主题装扮。米老鼠藏品将从10月22日至11月20日，于BLAXK @ Funan #01-03展出，你准备好迎接朝你“蹦蹦跳跳”而来的米老鼠了吗？

时间：2022年10月22日至11月20日

7. “搞怪”多元宇宙小品秀 Chestnuts | Sibeh Strange in the Multiverse

（图/Klook）。

Chestnuts是新加坡的一个恶搞节目，它曾恶搞过电影、电视节目、政治、时事、流行音乐和戏剧场景。时隔七年，Chestnuts现场恶搞小品秀再次回归，并准备好用它的方式恶搞整个“多元宇宙”（Multiverse）。

从奇异博士（Doctor Strange）到杨紫琼（Michelle Yeoh）, 黑豹2（Black Panther 2）到鱿鱼游戏（Squid Game），女兵外传（Ah Girls Go Army）到国庆庆典、李光耀音乐剧再到NFT的衰落。Chestnuts将用其独特的跨界恶搞风格，串起这些角色。

看看他们将会带来怎样的改编吧，小品秀售价为$50-$88新元，建议观看年龄为16岁以上。

时间：2022年11月25日至12月11日

（图/ @avatartheexperience (Instagram) Klook）。

在10月28日滨海湾花园将摇身一变，变成阿凡达星球。

《Avatar: The Experience》以云雾林（Cloud Forest）为背景，拥有阿凡达世界独特的环境和文化，届时将会给访客带来一场沉浸式的体验。

阿凡达续集电影也会在大家的期待中于12月15日上映。

时间：2022年10月28日至2023年3月31日

9. 新加坡全球艺术博览会 Global Art Fair Singapore 2022

（图/Klook）。

2022第二届新加坡全球艺术博览会将会在新加坡滨海湾金沙博览中心举行，今年的艺术博览会展出了来自10个国家的1500名艺术家的作品。

有艺术生活合作展（Art’s Life）、MD产品展、韩国韩流之星展（ Korean Hallyu Star Exhibition）、韩国当代艺术特展（Korean Contemporary Art Special Exhibition）等展览。

门票售价为$15新元起

时间：2022年11月3日至11月6日

10. 新加坡角落生物虚拟路跑 Sumikko Gurashi Virtual Run 2022 in Singapore

（图/Klook）。

角落生物（Sumikko Gurashi）在新加坡举行虚拟路跑。

运动达人可以根据自己适应的节奏跑步，没有时间限制。你也可以选择自己平常最喜欢的跑步或散步路线。

报名费用为$38新元，附送礼包，赠品包括角落生物主题的奖牌、抽绳双肩包、毛巾和完成证书。