Lazada双11购物盛会

嘉士伯（Carlsberg）罐装啤酒24罐原价$59.20，特价$41.25；原价$1318的邮轮假期，只卖$358！难以置信的超级优惠，年度最强促销尽在双11购物节，你还在等什么？

双11购物节是电商平台Lazada最盛大的旗舰活动，Lazada携手该平台的合作伙伴和销售商，推出一年当中最具吸引力的促销活动！促销由即日起到2022年底。进入2023年除旧迎新的当儿，还有一位幸运儿将赢得一辆特斯拉（Tesla）Model 3汽车。

你可能就是赢得特斯拉（Tesla）Model 3汽车的幸运儿。（图/Lazada提供）

通货膨胀，物品样样涨价。精明的消费者务必要抓紧时机，在11月11日当天的双11购物狂欢节（Lazada 11.11 Biggest One-Day Sale），进场抢购！

双11购物节即将到来，准备好进场抢购！（图/Lazada提供）

提前收集礼券 预先锁定购物享早鸟特价（只限手机应用程序）

双11来临前提早准备，从11月5日至11日，每天收集当日红利。每消费$40还可享有$4折扣或每消费$200可享$12折扣（限指定商品），各种红利与折扣叠加起来，在11月11日当天一起使用，以最低价格抢购心仪商品。

此外，你也可以从11月5日至10日之间支付9%的押金，提前锁定特别促销，11月11日当天支付余额完成购买。超过300宗独家交易提供你高达75%的折扣！超过60个品牌提供独家套装产品，如：雅诗兰黛（Estee Lauder）、兰蔻（Lancome）、资生堂（Shiseido）、SK-II、乐高（Lego）等。

精明的消费者务必要抓紧时机，买越多省越多。（图/Lazada提供）

LazCall to Win拨电幸运儿可赢取高达$500商品

购物狂欢节，不只购物也有狂欢，呈献趣味十足的消费体验。从11月8日起至11月10日，Lazada手机应用程序的直播节目，将有特备项目LazCall to Win：只需拨电，就有机会成为赢家，免费赢取价值至少$500的商品（参加方法简单：上Instagram关注@lazada_sg，注意参加这特备项目的电话号码。拨电后，相关号码的手机会在桌面上震动，首个将桌面5台手机的任何一台震落的拨电者为赢家）！节目进行时还会有礼券“洒”落，让观众收集礼券，人人都可能有收获。

这项趣味消费的节目，于上述日期从晚间11时至午夜12时进行。你也可以收看该直播节目，以获知参加这节目的电话号码。

购物惊喜

● 限时促销

双11午夜时分开始，请盯紧你的屏幕，不同时段都有各种惊喜随时来袭。Lazada将迎来有史以来最大的全网站限时促销。360个品牌都参与其盛，将在以下两个时间段内提供高达90%的折扣，让你感受限时抢购的乐趣与刺激：

午夜12时至凌晨2时——主打：戴森（Dyson）、耐克（Nike）、淘宝、乐高

中午12时至下午2时——主打：New Balance、SK-II、Make Up For Ever、倍思（Baseus）

● 惊喜礼盒

双11当天也限时推出超过300个惊喜礼盒（surprise box），参与品牌包括雅诗兰黛、威露士（Walch）、Zenyum、周生生珠宝、LION、Mothercare、雀巢（NESCAFE）Dolce Gusto和人月牌（New Moon）等等，折扣高达78％。

惊喜礼盒分四款：

$11（价值 $50）

$29（价值 $100）

$49（价值$150）

$79（价值 $200）

要抢购如此具吸引力的惊喜礼盒，记得在双11当天登录，第一个时段是凌晨12时至上午8时，之后从上午8时至晚上11时59分，则是每两小时一次。

● 免费购物

上网购物的最大惊喜，莫过于结账时突然发现，购物车上的物品完全不需付款！双11当天每两小时一次，也许你就是下一个幸运儿。

Lazada也全天候提供最低价精选产品，处处为消费者精打细算，好康拿不完，买越多省越多！

幸运抽奖

即日起至12月31日，上Lazada购物、玩游戏、完成每日任务，收集heartgrams，就能自动参加每星期六抽奖。从11月12日第一期到12月24日最后一期，每星期送出诱人礼品，如傲胜（OSIM）按摩椅、“云顶梦号”邮轮假期等等。2023年1月6日的压轴大抽奖，所有拥有heartgrams的顾客（包括往期得奖者），还有机会赢取大奖的特斯拉Model 3汽车。

（图/Lazada提供）

精选特价品

双11购物狂欢节正是添购新品的大好时机，看看以下的精选人气优惠，男女老少都能各取所需：

● 限时促销：

Don't Let Daddy Know新年倒数音乐会，门票原价$168，特价$11。

“云顶梦号”邮轮2晚吉隆坡，原价$1318，特价$358。

皇家加勒比游轮3晚槟城，原价$1776，特价$888。

樟宜湾酒店（Changi Cove）2天1夜宅度假，原价$160，特价$118。

科勒（Kohler）Malleco厨房水龙头，原价$1587，特价$555。

● Lazada独家：

科颜氏（Kiehl's）Calendula护肤品配套，原价$125.20，特价$62.90。

蔻驰（Coach）卡片夹，原价$150，特价$75。

罗技（Logitech）键盘与滑鼠，原价$328，特价$193.90。

● 圣诞送礼好介绍：

皮卡德（Picard）圣诞特备冰冻香草与巧克力熊，原价$9.90，特价$7.92。

TWG圣诞茶叶，原价$45，特价$40.50。

南洋眼镜（Nanyang Optical）$400眼镜礼券，特价$355。

M2 Massage 60分钟深层按摩，原价$80，特价$68。

美体小铺（The Body Shop）洗发水（一组4件），原价$96.00，特价$74.80。

Hydragun Atom迷你按摩枪，原价$319，特价$283。

WS World of Science儿童书，原价$20，特价$14.90。

【本文由Lazada呈献】