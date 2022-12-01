YouTube公布年度十大视频 人性类视频获高关注

如果问你2022年在YouTube上看过印象最深的一个视频，你还记得吗？

YouTube公布2022年十大最受视频排行榜，分音乐视频（Music Videos）和其他视频两大类别。其中在十大视频排名中，有超过半数是以人性类话题为主的视频，显示这类视频在过去一年受到更多关注。

2022年十大最受视频（Top Trending YouTube Video）当中，第一名是来自亚洲新闻台的“How Tough is Singapore Prison Life?”系列中的第一集，过去十个月来累积了8百万点击率，以窥探狱中生活及囚犯的内心分享成功吸引观众眼球。

排列在第二、第三和第四的分别为早前Will Smith上台掌掴Chris Rock、一个名为”Technoblade”视频博主逝世后，由父亲代为发布的遗言视频、和博主Uncle Roger与名厨Gordon Ramsay的对怼视频。

第五名和第七名则由本地两位美女博客夺得—— 前者为署名Chow Jia Hui的博主分享自己在买房后与另一半闹翻，以致失去感情和房子的分享；后者是署名Naomi Neo的博主分享自己是被领养的私人经历视频。两个看似主题迥异，但其实都是以人性角度出发，用真实情感和故事感动观众的视频。

有趣（也但不意外）的是，拿下第十名的是李显龙总理于2022年3月24日宣布放宽防疫措施的视频，这个视频有高达41.6万观看率。

除了公布十大视频排行榜，YouTube也同时公布了本地十大YouTube博主（频道）、十大新晋博主（频道）和十大YouTube短视频等，你所喜爱的频道或视频是否有上榜呢？