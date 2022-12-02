骨灰首饰到底是一个禁忌的课题，还是因为它在本地不被广知才会蒙上一层神秘的纱？

马来西亚歌手艾成8月在台湾逝世，他的马来西亚家人决定让他骨灰留在台湾长眠，但为了让两地的家人都能陪伴他，两家也决定取他部分骨灰制成一批琉璃戒指和项链，让妻子王瞳与艾成家人都能珍藏。而在本地，艺人冯伟衷2019年在军训中受重伤离世后，他家人也将他一部分的骨灰制成金箔珠子手链和心形吊坠。

随着越来越多人选择用这样的方式怀念亲人，把他们的记忆留在身边，人们也意识到永远的告别和思念其实还能有更多的方法与形式。

本地虽有制造骨灰首饰的人，但仍属少数。水下摄影师林宗翰数月前斜杠创办Apart.sg，为人提供将亲人和宠物的骨灰制成戒指的服务。与丈夫陈添祥在2015年联创Precious Lifetime Memories的林芊慧原本制作母乳首饰，机缘巧合下开始接触骨灰首饰。冯伟衷的骨灰首饰便由她亲手创制。从制作母乳首饰纪念人之初，到制造骨灰首饰缅怀人之终，她的作品框成人生的一个圆。

记者访问这两位本地少见的骨灰首饰制作者，倾听他们的心路历程，掀开骨灰首饰制作的神秘纱幕。

跟死亡一样，把这不太寻常的怀念形式摊在阳光下讲，随着人们对骨灰首饰越来越了解，禁忌是否也会渐渐被消除呢？

林芊慧将家中一间卧室辟为制作母乳首饰与骨灰首饰的工作室。（李健玮摄）

从制作母乳首饰纪念人之初，到制造骨灰首饰缅怀人之终，林芊慧的作品框成人生的一个圆。（李健玮摄）

林芊慧的骨灰首饰样品。（李健玮摄）

林宗翰将骨灰置入戒托的凹槽。（李健玮摄）

林宗翰在骨灰上覆盖一层碎欧泊，固定后将逝者的回忆磨得亮晶晶。（李建玮摄）

林宗翰设计的骨灰戒指样本。（李建玮摄）