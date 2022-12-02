历来最大 Culture Cartel 5大亮点

“亚洲街头文化大会” Culture Cartel 2022 回来了！

Culture Cartel旨在巩固新加坡作为亚洲街头文化中心的身份，从12月1日至4日在乌节路*Scape1楼至3楼举行，是历届以来占地最广，遍布6万3000平方尺。主办方预计举办期间将有2万人次参加。

现场有包罗万象近200个品牌，横跨艺术、时尚、音乐、玩具、文身领域，另外也有许多创意人、设计师齐聚，展示他们最新最优秀的作品、商品、服务和表演。今年的节目还添加了非同质化代币（NFT）专区。

艺术方面，有来自泰国炙手可热的潮流艺术家Parinya Sirisinsuk，作品以解构流行文化形象闻名的美国艺术家Matt Gondek；时尚方面，有FFairies的港剧搞怪T恤、福乐店（The Lucky Shop）的卡通新年系列；潮玩方面，有本地的Mightyjaxx与Bored Ape Yacht Club合作的新品；非同质化代币方面，本地的ARC the Community当仁不让。

点击视频观看现场亮点吧！

街头文化大会 Culture Cartel 2022