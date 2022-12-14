4个圣诞礼物DIY 环保又特别！

圣诞节即将来临，大家送给亲朋好友的圣诞礼物可以提前准备起来啦。

除了外面花钱购买的礼品，自己用心制作的礼物想必也会让别人眼前一亮，所以这一次zaobao.sg挑战了几个网络圣诞礼物DIY教程。其中还汇集了环保手工教程，节省资源的同时还能够废物利用。一起来看看哪些是“手残党、新手党”也可以做的圣诞手工吧。

1. 环保圣诞手提袋

（教程取自爱画画的ceci小红书）

【所需材料】

环保袋、双面胶、彩笔（水彩笔或者彩色铅笔都可以）。

【步骤】

把家里平时购物留下的纸质环保纸袋对半剪开，画出袜子的形状。再剪出袜子的正反两面。 将其中一面的边缘贴上双面胶，将两张粘在一起。 发挥你的想象力，在纸袋上画画。

这个教程相对简单易做，而且材料是比较常见的。虽说过程简易，但是这个手工制作的手提袋却可以发挥不同的用处。相比于普通的手提袋，这个被加工过了的袋子更具圣诞节氛围，既环保又能显心意。袋子外面的亲手绘画一定会让收礼物的人感受到你的用心。较小一点的手提袋也可以用来放些糖果、小零食之类的送给小朋友和大朋友们。

2. 圣诞粘土相框DIY

（教程取自迷糊小红书）

【所需材料】

立体相框、超轻粘土

【步骤】

想好要做什么东西之后，将粘土揉成适合的形状。（实在想不到，可以上网搜寻！） 将各个粘土部件组装在相框之中。 用贴纸、笔或者其他装饰物做最后的点缀。

粘土相框会更推荐给比较有手工制作能力的朋友去尝试，不经常去做手工的人可能会觉得很生疏、难达到预期效果。妈妈和孩子也可以把这个当做一个亲子活动，体验创作乐趣。亲子手工的形式也能够提高孩子的动手动脑能力，从而促进亲子关系，一起享受一段其乐融融的时光。

在挑战这个教程的时候，其实遇到了一些小插曲。光是购买材料就跑了四家不同的文具店，最终也没能找到教程中的立体正方形相框。而且粘土操作起来会比想象中的难一些，超轻粘土和记忆中童年玩的橡皮泥手感上有很大的差别。考验耐心的同时，还需要一遍遍来回尝试。材料费的价格加起来在$15新元左右，如果没有什么美术天赋的朋友，更推荐你直接去买一个简单的圣诞礼物，或者也可以试试第四个立体粘土卡片。

3. 丝带圣诞树

（教程取自JeanHsiao小红书）

【所需材料】

丝带、卡纸、双面胶、剪刀

【步骤】

把圆形卡纸卷成一个锥形，并用双面胶将它固定起来，再修一下边边角角。 将丝带剪成10厘米左右的长条，对折之后，将长条的首尾处粘在一起。 从底部开始，绕着圆锥形排列好，一排一排粘上去。加上蝴蝶结或其他装饰，这颗丝带圣诞树便完成了。

丝带圣诞树虽然过程不是很复杂，但因为要剪出来很多条丝带，并且要把它们一条条粘在一起。相对而言，会比较耗时间。适合有耐性、坐得住的人去试试看。此外，推荐大家购买带有圣诞花纹的宽丝带，这样呈现出来的效果会更具有节日气息。精美的丝带圣诞树，无论是送给亲朋好友，还是放在家中作为节日装饰都很合适。

4. 立体粘土卡片

（教程取自草莓味的棉花糖小红书）

【所需材料】

彩笔、粘土、剪刀、卡纸、双面胶

【步骤】

将卡纸剪成卡片大小。 将粘土揉搓成自己喜欢的形状/卡通角色，然后用彩笔给角色画上表情。 把做好的粘土黏在卡片上，再用彩笔写上祝福语，最后用贴纸做点缀。

大家可以去网上参考一些圣诞粘土手作。有了灵感之后，捏粘土的过程就会相对顺畅一些。这个手作的过程轻松有趣，可以和朋友、家人共同创作。成果会比寻常的纸质卡片多了一丝活泼俏皮感。卡片上面亲手捏的立体角色显得格外灵动，手写的祝福语也能够传达你对收卡人的祝福之情。

如果你担心立体的粘土在送出去之前会沾染灰尘等等，可以将粘土部分涂上防水封层亮油（Waterproof glaze sealer）。不但能防尘增亮，还能将粘土保存得更久。