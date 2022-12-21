6个圣诞装饰打卡攻略

圣诞节即将来临，想在新加坡体验“白色圣诞”？在哪里打卡最上镜？zaobao.sg帮你整理好了6个圣诞装饰打卡攻略，看哪里不用花钱也能拍出美美的圣诞照！

1. 滨海湾金沙购物商城 The Shoppes at Marina Bay Sands

金沙的悬浮圣诞树（图/wx 小红书）。

金沙商场上面“悬浮”在半空中的一棵棵圣诞树看起来非常梦幻，建议想拍照的朋友们在晚上7点之后去拍，会更加出片。每到傍晚，商城外面渐暗的天色雾蒙蒙的，把每一棵圣诞树上的灯饰衬托得更加金光闪闪、光彩夺目。

地址：10 Bayfront Ave, Singapore 018956

2. 怡丰城 VivoCity

怡丰城外的“白色圣诞”（图/VivoCity Singapore 面簿）。

谁说热带国家不会“下雪”？怡丰城门口有一棵大型圣诞树，会在特定的时刻“下”15分钟的雪。雪花飞舞的景色，让人想起了韩剧中的冬日浪漫场景。

地址：1 HarbourFront Walk, Singapore 098585

降雪时间

周一到周四：晚上7:30、8:30

周五到周日：晚上7:30、8:30、9:30

3. 新加坡富丽敦酒店 The Fullerton Hotel Singapore

新加坡富丽敦酒店的圣诞装饰（图/The Fullerton Hotel Singapore 面簿)。

一只只泰迪熊堆砌成的圣诞树（图/晚安鹿酱 小红书）。

不同于往常绿油油、金灿灿的圣诞树，位于富丽敦酒店（The Fullerton Hotel Singapore）的这颗圣诞树是用上百只泰迪熊所做的。仔细看的话，你还会发现这些小熊身穿圣诞服饰，头戴圣诞帽。细节拿捏得恰到好处，太可爱了！

地址：1 Fullerton Square, Singapore 049178

4. 乌节路 Orchard Road

爱雍·乌节前的Dior星星（图/@ion_orchard Instagram）。

乌节路每逢圣诞季，小街小巷都布满了精心设计的灯饰。流光溢彩的繁华灯光照亮了整条街道，显得乌节路更加精致和漂亮。无论是爱雍·乌节门口璀璨的迪奥（Dior）星星，还是百利宫门口星光闪闪的巨型圣诞树，这些装饰都把乌节路的圣诞气氛烘托得很到位。

Orchard Gateway外的粉红冰淇淋形状圣诞树（图/@christine.fieldhall Instagram）。

除此之外，乌节路上还有别出心裁的粉色冰淇淋圣诞树！今年圣诞节，冰淇淋博物馆（Museum of Ice Cream Singapore）给乌节路带来了一丝少女气息。没去过冰淇淋博物馆的朋友，在乌节路也可以体验到博物馆内的粉红少女心。

在Orchard Gateway这里，除了门口的冰淇淋圣诞树以外，一楼入口处还有一池彩虹巧克力“游泳池”，酷似冰淇淋博物馆中所拥有的的大型“游泳池”。 Orchard Gateway还曾在2017年赢得“乌节路最佳圣诞装扮比赛”（Orchard Road’s Best Dressed Building Contest），每年圣诞都能带来不同的惊喜。

最近的地铁站：乌节 Orchard MRT

5. 东陵坊 Tanglin Mall

东陵坊外飘雪的圣诞树（图/Tanglin Mall 面簿）。

如果你还没来得及买机票去别的国家看雪景的话，倒也不妨去东陵坊（Tanglin Mall）打卡，感受冬天下雪的气氛。由于东陵坊门口的雪景更像是“暴雪”，推荐大家去的时候带着纸巾，因为身上沾上“泡沫雪”后会湿。

地址：163 Tanglin Rd, Singapore 247933

泡沫雪时间

周一到周五：晚上7:30-7:45

周末/公共假期：晚上7:30-7:45、8:30-8:45

下雪时间

周一到周五：晚上7:45-8:00

周末/公共假期：晚上7:45-8:00、8:45-9:00

6. Jewel Changi Airport 星耀樟宜

星耀樟宜浓浓的圣诞气息（图/西瓜冰沙佳小卷 小红书）。

星耀樟宜在这个圣诞摇身一变幻化成“海洋世界”，现场不仅有融入了海洋元素的16米高大型圣诞树，还有圣诞限定的灯光秀。在特定时间还会“下雪”，十分梦幻！

地址：78 Airport Blvd., Singapore 819666

飘雪时间