与吉蒂猫和烟火大会迎接新年

2022已接近尾声，你准备好如何迎接全新的一年了吗？

STAR ISLAND日式烟火大会时隔三年再度回归，于滨海湾浮动舞台带来长达80分钟的烟火音乐表演。

与心爱的三丽鸥人偶免费合影

为迎接2023年，滨海湾活动广场外有三丽鸥（Sanrio）快闪店，售卖独家限定商品以及举行半价优惠（王昀诗摄）。

从即日起到12月30日（下午2点30分至10点30分），公众可在滨海湾活动广场免费参观烟火大会的造势活动。

现场除了售卖活DJ Kitty活动限定商品之外，也设立三丽鸥（Sanrio）快闪店，店内许多物件都举行着半价促销。

晚上7点到8点，三丽鸥经典角色如凯蒂猫（Hello Kitty）、酷洛米（Kuromi）、美乐蒂（My Melody）也将与现场公众近距离接触，让粉丝有机会和喜欢的卡通人物一起合影。

80分钟烟火大会

今年的烟火大会将围绕时间与空间主题（图/Star Island）。

今年的烟火大会以时间和空间为主题，更包含与往年不同的手工制作烟花设计，其中10场还曾在日本烟火大赛中得了奖项，令人期待。

此外，还有由400架无人机所组成的灯光秀表演，“训练有素”无人机将在夜空中划出一道道不一样的风景！其中还包括大家熟悉的卡通人物所带来的惊喜客串，究竟是谁？大家等到跨年夜时，一起拭目以待吧！

DJ Hello Kitty也会在滨海湾活动广场举行倒数预热派对（图/DJ Hello Kitty）。

除了这一系列的表演以外，DJ吉蒂猫（DJ Hello Kitty）也将滨海湾活动广场惊喜现身，带来正式烟花秀前的预热表演，现场还将设有懒蛋蛋（Gudetama）花园以及三丽鸥卡通球坑。

地点：滨海湾浮动舞台 The Float @ Marina Bay

时间：2022年12月31日（下午5：00后开始入场）

票价： S$88 - S$318（点击这里购票）