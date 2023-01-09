尽管免不了要被亲戚问一些“无法招架”的问题，但农历新年仍是华人团圆相聚，一起分享喜悦的日子！新加坡华人对农历新年知多少？点击视频随zaobao.sg走上街头实测看看！

红包为什么是红色的？

在中华文化里，红色象征喜庆、有着辟邪效果，因此农历新年时不会看到其他颜色的“红包”。

农历新年为期几天？

15天。虽然农历新年一般只有2天的公共假期，但其实农历新年为期15天。农历新年的第15天也称为元宵节。

为什么新年要送柑？

农历新年时带上两个柑橘拜年是本地的新年习俗。过年会送柑的传统习俗源自中国南方。广东话的“柑”和“金”谐音，也有苦尽甘来的寓意，因此农历新年时送别人柑代表着送金，有吉利和好运的意思。

爷爷的父亲叫什么？

曾祖父

妈妈的妈妈叫什么？

外婆 / 姥姥。有些人会把妈妈的妈妈称为奶奶或者把爸爸的妈妈称作外婆。但妈妈的妈妈正确称呼为外婆。而爸爸的妈妈，正确的称呼是奶奶。

爸爸的弟弟叫什么？

叔叔。一些人误把爸爸的弟弟称呼为舅舅，但其实爸爸的弟弟叫叔叔，妈妈的弟弟则称为舅舅。那爸爸的哥哥呢？是伯伯。你答对了吗？（妈妈的兄弟则称为舅舅。）

妈妈的妹妹叫什么？

阿姨。同样，有些人可能误把妈妈的妹妹称为姑姑。但姑姑是爸爸的姐妹，所以正确称呼应该是阿姨。

记者这次走上街头，观察到一些年轻人似乎对中文的称呼不太了解，大多都以“aunty”、“uncle”来称呼。来临的农历新年大家不妨学一学正确的称呼，或许还能博得长辈一笑！