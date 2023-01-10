送虎迎兔 农历新年拍照打卡好去处

在一片祥和喜气的氛围之中，大家即将送走虎年，迎来兔年。去哪里能感受到满满的兔年佳节气息呢？zaobao.sg帮你整理了这个兔年的4个好去处！

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1. 晚晴园“2023春满人间聚晚晴”

现场的“幸福比比兔”装置洋溢着春节气氛。（取自孙中山南洋纪念馆脸书）

晚晴园 — 孙中山南洋纪念馆今年将会带来“2023春满人间聚晚晴”新春活动。这个活动将涵盖一系列适合全家出动的精彩节目和活动， 让大家一起度过美好的兔年。

此次活动包括童趣舞狮互动坊、传统节令鼓教学坊、庙宇文化之旅、儿童故事会、手工艺活动等等。

现场会设有名为“幸福比比兔”的气球艺术装置，作为此次活动的新春装饰。设计师所设计的两只比比森林角色的比比兔，将会以日本达摩不倒翁娃娃的形式呈现在大众眼前！垂耳比比兔身上带有“幸”，立耳比比兔身上则带有“福”，两只可爱的小兔子共同祝贺你在兔年能够幸福美满、平安顺遂！

地点：晚晴园 - 孙中山南洋纪念馆 Wan Qing Yuan - Sun Yat Sen Nanyang Memorial Hall

票价：免费

时间：2022年12月29日至2023年2月19日，上午10点至晚上7点（星期一闭馆）。

2. 环球影城新春活动

环球影城园区内的角色换上喜气的造型迎接农历新年。（取自圣淘沙名胜世界官网）

这个兔年，你准备好迎接环球影城园区内的一系列可爱角色了吗？穿着背带裤的小黄人、功夫熊猫里憨憨的大宝，以及怪物史莱克等等经典角色都会在这里等着与你会面！

“好莱坞大道”上梅花朵朵开。（取自圣淘沙名胜世界官网）

漫步在被朵朵梅花装饰过的“好莱坞大道”（Hollywood Boulevard）之上，放眼望去是一片片的粉色。让人尽情沉浸在新春气氛之中，带着愉悦的心情所拍出来的照片，定是人比花娇！

在1月22日至30日期间，莅临环球影城还能获赠一个幸运红包，红包内含优先通行卡、零售券或者食品券、毛绒玩具等其他礼品，先到先得哦！

地点：新加坡环球影城 Universal Studio Singapore

票价：成人票$88新元起，儿童票$68新元起。

时间：2023年1月13日至2月5日，早上11点至晚上6点。

3. 新加坡华族文化中心 《兔gether》

天台花园上可爱的兔仔装置供你打卡留念。（取自新加坡华族文化中心脸书）

新加坡华族文化中心天台花园早早地布置上了兔年艺术装置。通过装置不但能够了解本地华人新年的传统习俗，在特定时间还能观赏围绕着兔仔新年趣事所展开的《兔gether》灯光秀。

从2022年12月18日至2023年2月5日，公众也能够去往新加坡华族文化中心一楼的接待处，免费领取《兔gether》艺术家所特别设计的兔年红包封。数量有限，先到先得！

地点：新加坡华族文化中心天台花园 SCCC Roof Garden

票价：免费

时间：2022 年12月 18 日至2023 年3月 31日，早上10点至晚上10点。

灯光秀：1月7日、1月14日、1月28日、2月25日和3月25日，晚上7点30分至8点30分。

4. 牛车水“福兔全家福”

10米高的“福兔全家福”是牛车水今年的主灯饰。（取自牛车水官方脸书）

牛车水于1月3日正式亮灯，暖色调的灯光显得分外喜庆。在克罗士街上段和新桥路交界处的“福兔全家福”不失为牛车水兔年的一大亮点，10米高的全家福作为今年的主灯饰，小兔子携着“一家老小”齐齐向您恭贺新禧！

除此之外，你也能在这一带的新桥路、桥南路、余东璇街和克罗士街上段看到其他各种各样的兔年灯饰。

坐落于这一带的佛牙寺威风庄严，信徒可到此为新的一年祈福。在这里除了随处可见的兔年新禧元素以外，你还会发现寺庙上挂满了红灯笼，一条条祥龙也“攀爬”上了佛牙寺的柱子上，在夜晚格外耀眼。

地点：牛车水 Chinatown

票价：免费

时间：2023年1月3日至2023年2月19日，每晚7点至午夜12点之间亮灯。