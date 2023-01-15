癸卯兔 十二生肖运程

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·鼠（排名:2）运程 88%

吉利色：黄、褐、白、金

吉利数字：5、9

贵人生肖：龙、猴

属鼠的朋友在众吉星的汇聚下，今年福气和人气大满贯，许多问题都得到了缓解。只要善用好人脉，就可为你开拓视野，财运节节攀升。记得提防小人的陷阱，好好判断后才做出行动，以免不必要的麻烦。

人际关系 ★★★★

你今年做事果断，不拖泥带水，让人非常欣赏，魅力将更上一层。单身者或许能遇到心动的对象，不妨抓紧机会，花点心思，将可一拍即合。已婚者宜提防陷入复杂关系的纠缠中，切勿对异性过于殷勤。

健康 ★★★★

生活回到正轨，手上要处理的事情也往对的方向迈进，生理和心理状态都良好。然而，你容易被别人的言行影响了心情，只要调整好心态，就能有新的体会。冷热天交替，须注意保暖，饮食上不可马虎。

事业 ★★★★★

事业发展一帆风顺，即使遇到问题也难不倒你，身边总有人愿意为你伸出援手。当朋友提出合作方案时，不妨认真考虑，对方有可能就是你事业上的贵人。两人若合作，各自发挥所长，可闯出一片新天地。

·牛（排名:8）运程 64%

吉利色：蓝、黑

吉利数字：1

贵人生肖：鼠

属牛的朋友今年因生活大小事情，难免会感到有些疲惫，心情欠佳。但只要坚持努力，也会有所收获。事业上虽然表现突出，但有可能因判断力下滑而在工作或生意决策中失误。记得越是重要的决策，越要保持冷静。

人际关系 ★★★

今年在人与人交往上，你容易显得兴致缺缺，总是提不起劲。单身者脱单概率不高，但还是能认识新朋友，并有愉快的互动。有伴侣者与另一半各自忙碌，不妨多沟通，以防外人恶意挑唆而伤了感情。

健康★★★

今年，你有较多苦恼压抑在心，不愿说出口，就连身体不舒服，你也可能逞强而耽误病情。切记，管理好情绪，生活各方面就能渐入佳境，包括你的健康状态。来到陌生环境时，一定要提高警惕，尽量避开人群拥挤的地点。

事业 ★★★★

事业上仍有机遇向你靠近，成果多靠双手勤劳换来。只要你愿意面对挑战，就能有所进展。多付出时间，有望一本万利。职场人士和同事恐面对竞争情况。只要坦然以对，保持好心态，就不会给你带来麻烦。

·虎（排名:10）运程 52%

吉利色：红、橙、黄、褐

吉利数字：7、11

贵人生肖：马、狗

属虎的朋友运程有起有落，面临的坎坷也会较多。只要用智慧去应对，多能柳暗花明。做事要谨慎小心，不要过于斤斤计较，否则易惹上麻烦。今年你容易生病，抵抗力不如往常。记得要把安全和健康放在第一位。

人际关系 ★★

与人交谈时，你容易心不在焉，让人对你的印象大打折扣。单身者虽然能结交到异性朋友，但自身吸引力不足，建议多沟通，多看对方优点。已婚者须多给另一半回应，找对时间说出心中真实想法。

健康 ★★

凡事有度，物极必反，别老是把自己逼得太紧，对工作或对孩子的教育问题，都要适当拿捏。今年你须更重视健康，有了健康，财运才有机会亨通。若常忽略这些生活上重要的小事，将导致严重后果。

事业 ★★★

今年事业进展缓了下来，但依旧拥有潜力。职场人士容易遇到瓶颈，但别因为急于求成就冲动行事。在商谈合作项目时，小心检查和辨别对方所提供的资料档案，以防有诈，或被利用做出违法的事。

·兔（排名:3）运程 84%

吉利色：青、绿、黄、褐

吉利数字：4、11

贵人生肖：兔、狗

属兔的朋友虽然今年犯太岁，但在将星及天乙星的庇护下，还是能够有个收获满满的一年。机会来临时，可要马上行动，不要因为害怕改变而拒绝接触新事物。今年若能管理好情绪，生活中的一切将能水到渠成。

人际关系 ★★★★

日常工作繁忙，但与人沟通和处理工作方面，你还是能做到游刃有余。单身族若遇到心仪对象，不妨主动制造机会。恋爱或已婚的朋友，今年宜多观察彼此的需要，学会给予对方爱的反馈。

健康 ★★★★

生活各方面都相对顺利，也能抓住良机，令你忙得不可开交，导致精神上承受不少压力，容易陷入身心疲劳的状态。建议你找方法释放压力，也别忘了给自己留出独处时间，让自己平静和放松。

事业 ★★★★

你平时做人谦逊有礼，做事负责任，今年事业可说是畅通少阻。你的工作范围扩大了，提出的方案也获得认可，是领导或生意伙伴的好搭档。今年，你得更懂得授权和分配工作，把不同工作交给适合的人去执行。

·龙（排名:5）运程 76%

吉利色：蓝、黑、白、金

吉利数字：1、9

贵人生肖：鼠、猴

属龙的朋友今年运势平稳，凡事只要忍耐，就能逢凶化吉。只要盯紧目标方向，就能获得突破性的进展，带动收入的增长。做好分内事之余，适当时也可对他人施予援手。防人之心不可无，记得要保护好自己，免得招致损失。

人际关系 ★★★★

你随和大方，积极正向，身边围绕了不少欣赏你的人。然而，你独处时，情绪上还是有些纠结。试着与你信任的人倾吐想法。单身族容易遇到情投意合的对象，多观察和自律，能让两人更加相互吸引。

健康★★★

今年生活中好事常有，充满欢乐，但还是会碰上小麻烦。与其想着为何发生在你身上，不如思考如何解决。对于无法改变的事，学着放宽心，以轻松的心态去面对结果。让自己保持愉快的心情，将给你非常大的帮助。

事业 ★★★★

有行动就有改变，越快适应变化，越能促进事业进步。在职者努力完成既定的项目，也有被指派新任务的机会。工作时要细心谨慎，若一直犯下错误，将导致主管对你印象大打折扣。

·蛇（排名:7）运程 68%

吉利色：红、橙、白、金

吉利数字：7、9

贵人生肖：马、猴

属蛇的朋友运程虽然下滑，但一切仍有稳定进展。你在事业上面临较多改变和挑战，只要沉着应对，你的能力和收入或能上升到新的高度。一众凶星恐乘虚而入，记得时时调整情绪和心态，才能预防病痛和受伤。

人际关系 ★★★★

在生活或工作上，将有不少人给予你帮助，为你排忧解难。在协调团队工作进度或与客户联系上，你都能得心应手。另外，多争取与家人好友相聚的机会。已婚者各自忙碌，感情上变得脆弱，宜给予彼此更多关怀。

健康★★★

你都能妥善处理所有事情，但易感心力交瘁，情绪波动较大。心理压力容易造成身体上的病痛，引起皮肤过敏或呼吸不顺的症状。建议你调整工作量或请求支援，身边的同事或亲友将会对你义不容辞。

事业 ★★★★

今年，事业上机遇频频出现，甚至还有换新工作的机会，不妨放胆一试。在职人士升职有望，但薪资涨幅可能不尽如人意。无论你处于什么职位，都须做好沟通工作，才能确保各项工作进展顺利。

·马（排名:4）运程 80%

吉利色：黄、褐

吉利数字：11

贵人生肖：狗

属马的朋友今年心情愉悦，更能吸引好人好事，在面对难题时，懂得转变思维，扭转乾坤。然而，你特别容易慌神，大大小小的事都可能令你分心。记得，越乱的局面，越须要静下心来好好思考，才能解决问题。

人际关系 ★★★★

你神清气爽，各方面都能踊跃表现，带给你从内散发的自信。同时，大家也会看到你崭新的一面，让你得到不少人的关注和支持，一些悬而未决的事有了新的进展。单身者可顺利进入一段新恋情，享受其中快乐。

健康 ★★★★

运程还算顺遂的一年，心情舒畅，朝气蓬勃，身体没有大病痛纠缠。对那些已发生却无法改变的事情，你已能欣然接受，整个人变得豁然开朗。你努力实践目标，愿意牺牲睡眠时间，然而你仍要注意休息。健康才是一切的根本。

事业 ★★★★

事业欣欣向荣，这一年易得到贵人的帮助。在对的时刻，他们的一句话或一个举动，就能让你在待人处事上变得更大方。然而，资讯太多，使你思绪容易被扰乱，迷失方向。切记在做重要决策时，要保持专注。

·羊（排名:9）运程 56%

吉利色：青、绿、红、橙

吉利数字：4、7

贵人生肖：兔、马

属羊的朋友事业皆有提升，但在奋斗过程中频频出现状况。然而，有吉星照拂，可助你将障碍减少到最低。多给自己信心，把精力集中在重要的事情上。另外，今年凡事都要保持镇定，三思而后行，同时提防小人作祟。

人际关系 ★★

今年待人处事上要低调，不宜张扬，否则易被不法之徒盯上。与人为善，同时也要保护好自己。收到任何消息，都要好好分辨其真伪，并且提防诈骗。单身者找对象时要擦亮眼睛，别被花言巧语迷住。

健康★★

你不停为事业和生活奔波，导致三餐常不定时，容易引起消化不良、偏头痛等问题。虽说压力能转化成动力，但如果没法调适的话，将变成苦难，影响健康。抽空和亲友出外散散心吧，不仅能舒缓紧张情绪，还能转换心情。

事业 ★★★★

职场者工作上有不错的进展。你肩上的责任变重了，也可能会遭到不少质疑和反对的声音。与同事或合作商打交道时，注意言辞，保持机智，不要强出头。先把该做的事情做好，邀功要视情况而定。

·猴（排名: 6）运程 72%

吉利色：蓝、黑、黄、褐

吉利数字：1、5

贵人生肖：鼠、龙

属猴的朋友今年运势平顺，有吉星的守护，只要勇于面对困难，问题都将迎刃而解。有机会认识新朋友时，不妨多听、多给，你能从付出中得到相应的回报。今年易伤风感冒，抵抗力偏弱，记得注意休息，以免影响生活。

人际关系 ★★★★

在与同事或亲友相处时，你变得更为圆滑成熟。面对沟通问题时，你能从过去的经历学习，知道如何妥善解决。红艳星的出现，对单身者造成威胁，记得要擦亮双眼，千万别急着陷入一段新恋情。

健康 ★★★

你一向来身体健康，然而今年要特别留意，小病痛也要好好调养，才能恢复健康。别对生病不以为意，那都是身体给你的信号。预防胜于治疗，否则你须要花更多的时间和金钱去补救，就太不值得了。

事业 ★★★★

职场人士工作表现稳定，没有大起大落，使你开始觉得无聊烦闷。这时，你得把握住办事的节奏，确保能做到收放自如。你有可能承接新的项目或管理工作，多培养自己的能力，到时才不会显得手忙脚乱。

·鸡（排名:12）运程 36%

吉利色：黄、褐

吉利数字：5、11

贵人生肖：龙、狗

冲太岁之年，属鸡者运势较低迷，麻烦事多。今年凡事要低调和谨慎，待人处事上别过于执着，让自己背上沉重的包袱。不妨多参加喜事，能助你改善运势。新年时可到所属的宗教场所祈福，以求平安度过充满考验的一年。

人际关系 ★★

与你常有往来的人会被你的精明能干所吸引，但今年你活跃度减弱，在社交场合显得意兴阑珊，对什么事都提不起兴趣。你还是能靠着自身优点脱颖而出。有伴侣者或经历情感危机，相爱就要为对方适时做出改变。

健康★

你有喜怒哀乐，这些情绪都是正常的。今年时运不济，生活多有波动，你容易生病，还可能需留院观察。你得适当地收收心，别老是想着过去，宜向前看。心情愉悦了，身体才能得到真正的休息。

事业 ★★

这一年工作上须实打实干，机会一旦来了，就能翻身成功，逆流而上。职场人士与人合作前，须要放下成见，项目才能进展顺利。事业、生意上充满挑战，懂得选择比一味拼命努力重要。

·狗（排名:1）运程 92%

吉利色：青、绿、红、橙

吉利数字：4、7

贵人生肖：兔、马

属狗的朋友今年生活中将迎来好机遇，处处可逢贵人相助。只要放胆去做，就能取得意想不到的收获。过去的负担会减轻，人也变得自由而轻松许多。生活平顺有余力的同时，不妨多做善事，关心及帮助他人。

人际关系 ★★★★★

你做事一向敬业，常与人为善，让你收获了好人缘。而今年岁合星照耀，你会发现自己在人际交往上更懂得拿捏分寸，善用每个人的优势，促成愉快的合作。单身者今年可期待一段两人可共同成长的好姻缘。

健康 ★★★★

工作应酬增加，与老朋友的饭局也无法推辞，过程中仍令你感到喜悦和满足。对于他人的评论无须过于在意，只要坚守本分，就能有所收获。生活中存在许多变数，你要有心理准备，时时调整状态。

事业 ★★★★

这是个能让你大展拳脚的一年，别让理想成为空想，迈开脚步行动起来，将可收获胜利的果实。即使遇到困难，也将有贵人为你挺身而出，扫除障碍。在职者今年得到上司提拔，职责和任务变多了，升职和加薪指日可待。

·猪（排名:11）运程 44%

吉利色：蓝、黑、青、绿

吉利数字：1、4

贵人生肖：鼠、兔

属猪的朋友今年情绪波动较大，容易因小事而感到沮丧。只要多学习和进修，你就能突破重重关卡，获得成就。今年，你受伤的可能性增加了，在外须留意观察四周一切。在家时，尖锐或危险物品要归置得当。

人际关系 ★★

遇事不顺，生活被打乱了。你容易冲熟悉的人发脾气，事后又会后悔不已。多加控制情绪，先平静下来，再好好表达你的不满。已有伴侣的你内心失落，与另一半生活习惯的不同，影响了感情。

健康 ★★

生活里常有处理不完的大小事，使你感觉疲倦，脾气暴躁。不妨重新规划一下自己的时间分配，厘清自己真正该做的事。不管身处何地，都要注意安全。在水中或是高处时，须格外小心，以免造成轻伤或事故。

事业 ★★

事业上机遇不佳，过程中容易出现波折和变化。今年最忌讳冲动行事，在做决定前，多问问题，更有利于你冷静思索。职场人士宜及早改善拖延症，才能有更好的职业发展。若勤奋努力，你的表现将带给你稳定的财富。