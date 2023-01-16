不同国家的农历新年习俗 韩国人吃年糕 印尼人吃牛奶鱼

农历新年在许多地方都是重要的节日之一，也是每一年都会隆重庆祝的节日。除夕夜，除了与家人团聚吃年夜饭之外，新年到来之前也会供奉神灵和祭拜祖先。大年初一开始，大家会四处拜访亲戚朋友、一同欢聚之余也献上祝福，期许彼此能够在来临的一年过个丰收年。

许多国家都有着过春节的习俗。过新年时，人们重视到庙里祈福，以及祭祖的各种仪式。除夕夜，印尼家庭在凌晨就要开始准备祭拜佛祖与祖先的祭品。吃完团圆饭后，印尼华人也会点孔明灯祈求福气以及平安。

到庙宇祈福是农历新年的习俗之一。（取自Pixabay）

韩国新年也跟华人新年非常相似，有许多传统习俗。每逢农历新年（也称“Seollal”）是妇女最忙碌的日子之一。她们必须从早到晚都在厨房里准备过节的料理以及祭祀用品。祭祀祖先的过程有些复杂，除了严格的规范还需要遵守供桌一定的摆设法。由长子代表全家拜祭祖先在神主牌前供上食物后，子孙们需要在倒酒后行礼，向祖先表达他们的感激之情，并祈求祖先保佑他们在一年期间里的平安和健康。

除夕夜，越南家庭也会开始祭拜神灵与祖先。完成仪式后，人们会到寺庙上香，为新的一年祈求平安吉祥、万事如意。

这些国家都遵守着祭祖的传统，那这些国家过节的习俗和习惯又有哪些特别之处？

印度尼西亚

千层糕（Kuih Lapis）是印尼的特色蛋糕。（龙国雄摄）

印尼华人的传统习俗是在除夕夜做两条遮日鱼（也叫牛奶鱼），年夜饭吃一条，大年初一再吃一条，寓意着连年有余、有头有尾。吃遮日鱼也寓意着生意兴隆、永远好运。每逢过节，印尼华人都会做家传点心 —— 千层糕来吃。正因千层糕是一层一层地叠上去，所以当地华人认为千层糕可以比喻步步高升。印尼华人也要在大年初一吃长寿面，寓意着“年年长久”。为了常年有好运，吃长寿面的时候面条不可以断。

韩国

韩国人在祭祖时供奉的食物。（取自pixabay）

在韩国的传统习俗中，人们会在祭祖后吃米糕片汤。韩国人认为这道料理能够为他们带来一年的好运，并且有着“多一岁”的意义，这道料理作为韩国人新年的第一顿饭。除了年糕汤，之前用来祭祀祖先的食物也会拿来作为配菜。

不只吃的，韩国也有许多传统的游戏，其中包括柶戏（“Yut Nori”），通常会以两人以上的人数参加游戏，通过掷出四块特制的模版，然后根据不同的结果来决定棋子的行走步数。最先把所有棋子行到终点的玩家就会获得胜利。

此外，，放风筝（“Yeonnalligi”）也是农历新年期间，在韩国人民中特别受欢迎的游戏之一。据说，这项活动是与韩国正月十五要驱邪的民俗有关。农历新年期间可以看到许多韩国人在汉江边放风筝。

越南

遵守传统习俗的越南人会在大年初一找心地善良的人来“冲年喜”。（取自Pixabay）

越南人认为大年初一如果过得顺利、吉祥，全年都会大吉大利、大发大旺，所以很看重大年初一第一个到自己家拜年的人。这个人被称作“冲年喜”之人。许多家庭会在过年前托一个心地善良、品行端正、事业有成、有福分的人来为他们“冲年喜”，以求新年的大吉大利、万事如意。“冲年喜”之人祝愿全家安康、万事如意，也寓意着新年大吉大利的意思。一家人也必须在这一天齐聚一堂，再多吃一顿团圆饭。越南在过年的期间也有赏水仙花、民歌对唱以及礼拜寺庙等等的“赏春”活动。

越南人还有分为两种的“求禄”风俗：一种称为“采禄”，是从寺庙返回时随手采摘一根带有绿叶的树枝回家，这寓意着采集天地神灵赐给人们的福禄。这根树枝带回家后，插在祭坛前，直到树叶枯残为止。还有另一种“禄”，是带一些果品回家分给亲朋好友，寓意着在散福的风俗。