实测本地6家超市 寻找BLACKPINK联名饼干？

韩国人气女团BLACKPINK去年底宣布与奥利奥（Oreo）饼干合作，推出联名系列饼干，让不少本地“BLINKS”（粉丝的官方应援名称）十分期待。

BLACKPINK由Jisoo（智秀）、Jennie、韩裔纽西兰籍Rosé和泰国成员Lisa组成，四姝分别担任Dior、Chanel、YSL、CELINE的品牌大使，所到之处都是镁光灯追逐的焦点。

虽然说官方发布售卖的日期为2月，但记者留意到这周就有许多粉丝前往“扫货”，并在二手平台高价转卖，因此决定前往本地6家超市，看看哪里还有存货。

点击视频，看记者是否能成功寻获这个热门饼干？

该联名饼干有什么特别？

韩国人气女团BLACKPINK携手奥利奥Oreo推出联名系列，内含签名及图卡（图\职总平价超市网站）。

Oreo X BLACKPINK饼干目前仅在亚洲市场发行，除了新加坡之外也在马来西亚、泰国、菲律宾、越南、韩国等各地发售。

“黑粉”两款

记者走访本地超市，只看到粉色的联名款，并没有看到黑色的那款（程婧妍摄）。

据超市放出来的宣传照，该联名饼干共有“黑粉”2款——“黑”是招牌Oreo巧克力饼干夹着粉红色草莓奶油馅；“Pink”则是以粉红色Oreo饼干夹着黑巧克力奶油馅。包装上印有BLACKPINK及其招牌皇冠。

然而据记者实测的超市中，目前只有进货粉色的款式，并没有看到黑色那款。

10款BLACKPINK图卡随机发放

每盒奥利奥Oreo饼干中都会随机发放一张BLACKPINK照片卡，共有10种款式，记者抽到的是Jisoo。

每盒饼干会随机附赠一张BLACKPINK个别成员或团体的照片卡（photocard），共有10种款式，随机发放。

每包饼干印有成员签名

每包饼干印有不同成员的签名，要想集齐4名成员的签名还是得靠运气。

另外，每包饼干的独立包装都印有不同成员的签名。无奈记者的手气比较“背”，购买的饼干里仅含3位成员的签名，粉丝若想集齐4位成员的签名包装建议多购买一盒或与上网与人交换。

扫描QR码下载BLACKPINK壁纸+视频

独家包装（special edition pack）的饼干都附赠QR码，扫描即可下载BLACKPINK的手机壁纸和成员特别录制的对话视频，还能转发到自己的社交媒体炫耀一番，共有8款可收藏。

另外，购买者也有机会赢取韩国之行、BLACKPINK独家商品和“Born Pink”签名专辑，活动将从2月1日进行至4月30日。