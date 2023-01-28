实测本地6家超市 寻找BLACKPINK联名饼干？

韩国人气女团BLACKPINK去年底宣布与奥利奥（Oreo）饼干合作，推出联名系列饼干，让不少本地“BLINKS”（粉丝的官方应援名称）十分期待。
BLACKPINK由Jisoo（智秀）、Jennie、韩裔纽西兰籍Rosé和泰国成员Lisa组成，四姝分别担任Dior、Chanel、YSL、CELINE的品牌大使，所到之处都是镁光灯追逐的焦点。
虽然说官方发布售卖的日期为2月，但记者留意到这周就有许多粉丝前往“扫货”，并在二手平台高价转卖，因此决定前往本地6家超市，看看哪里还有存货。
点击视频，看记者是否能成功寻获这个热门饼干？
该联名饼干有什么特别？
Oreo X BLACKPINK饼干目前仅在亚洲市场发行，除了新加坡之外也在马来西亚、泰国、菲律宾、越南、韩国等各地发售。
- “黑粉”两款
据超市放出来的宣传照，该联名饼干共有“黑粉”2款——“黑”是招牌Oreo巧克力饼干夹着粉红色草莓奶油馅；“Pink”则是以粉红色Oreo饼干夹着黑巧克力奶油馅。包装上印有BLACKPINK及其招牌皇冠。
然而据记者实测的超市中，目前只有进货粉色的款式，并没有看到黑色那款。
- 10款BLACKPINK图卡随机发放
每盒饼干会随机附赠一张BLACKPINK个别成员或团体的照片卡（photocard），共有10种款式，随机发放。
- 每包饼干印有成员签名
另外，每包饼干的独立包装都印有不同成员的签名。无奈记者的手气比较“背”，购买的饼干里仅含3位成员的签名，粉丝若想集齐4位成员的签名包装建议多购买一盒或与上网与人交换。
- 扫描QR码下载BLACKPINK壁纸+视频
独家包装（special edition pack）的饼干都附赠QR码，扫描即可下载BLACKPINK的手机壁纸和成员特别录制的对话视频，还能转发到自己的社交媒体炫耀一番，共有8款可收藏。
另外，购买者也有机会赢取韩国之行、BLACKPINK独家商品和“Born Pink”签名专辑，活动将从2月1日进行至4月30日。