一分钟逛榜鹅区域图书馆！

你知道图书馆能够借书，但你知道图书馆原来也可以“借”玩具吗？

这里的“借”当然不像图书一般能带回家中，但是作为图管局首个玩具图书馆，坐落于榜鹅综合社区中心One Punggol的这家区域图书馆即将成为很多家庭的好去处！

这家新建成的图书馆楼高五层，总面积1万2180平方米，是本地最大的公共图书馆。第一和第二层率先启用，目前的开放时间为中午12时至晚上9时。

孩童最大！玩乐至上！

你知道吗，榜鹅的人口中，五岁以下孩童比例比较高，所以有别于一般的公共图书馆，这家榜鹅区域图书馆的第一、二层是为儿童阅读和学习打造的！

第一楼设有图管局首个玩具图书馆，里头的玩具并非单纯提供玩乐，而是带有益智和教育意义的玩具。父母们不再需要大手笔购入益智玩具，只需要带孩子们来这里就能体验多重类型游戏。

除此之外，这里还有创意故事实验室，让儿童故事和本地文学有机会以影像及互动的方式，呈现在小朋友们面前。

多方面协助身体与心灵特需者

除了全岛首个“自动化借阅通道”（轮椅使用者能直接进入并借阅书籍，过程犹如通过安全检测闸门），这里也收藏3000本面向残障者和看护者的英文书籍。另外，这里也设有“静心仓”，让特需者能在此沉淀冷静，看护者也可在等候区观察特需者的情况。

这家图书馆还有哪些看点？让我们用一分钟带你逛一逛！