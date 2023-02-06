哪些花不能送情人？8种常见花卉的花语

情人节即将来临，你是否想好要送情人什么样的花朵？

据说早在17世纪，鲜花就成为情人节传统的一部分。人们开始给他们关心的人送玫瑰，以表达他们对彼此的爱，这份传统延续至今依然是代表爱意的礼物。

然而每一种花卉的颜色和数量都带有不同含义，有些花朵更是千万不能送给自己的情人。zaobao.sg整理了8种常见花卉的花语，供大家参考。

1. 玫瑰花（Rose）

玫瑰花是浪漫的象征，更是大多数人情人节送花的首选，但是会根据颜色的不同反映不同含义。

红玫瑰：我爱你、爱恋

粉玫瑰：初恋、爱的宣言

紫玫瑰：珍贵独特的爱、守护我们的爱情

白玫瑰：纯洁的爱

黄玫瑰： 不贞、嫉妒、失恋、纯洁的友谊

因此黄玫瑰可以送给朋友，但由于带有分手的含义。玫瑰的数量也十分讲究，送一支代表着“你是我的唯一”，三支代表“我爱你”，而十一支代表着“一心一意”。

2. 满天星（Baby's Breathe）

满天星在一般花束中是用于陪衬，所以它的花语是“甘愿做你的配角”，但是反过也代表着向收花之人表达，“你永远是我生命的主角”，是不是十分甜蜜？

3. 向日葵（Sunflower）

向日葵迎着太阳而生长，它的花语是“沉默的爱”，代表着信念、忠诚还有爱慕。

除了可以送给你暗恋的人表达你的心意，告诉对方他/她就是你心中永不降落的太阳，同时也适合送给追求梦想的人，因为它是一种可以带给人们信心和希望的花朵。

4. 薰衣草（Lavender）

常常被用作护手霜和香薰的薰衣草，其花香能让人放松身心，让人感到十分疗愈。

薰衣草的花语比较含蓄：等待爱情的来临。如果你喜欢一个人但会选择默默等待，薰衣草这株馥郁紫蓝色小花则比较适合。

5. 勿忘我（Forget me not）

勿忘我顾名思义，有着请不要忘记我、我心不变的意思，不同颜色代表着不同意思。

蓝色： 永恒不变的爱、不要忘记我、真实的爱

粉色：浪漫、甜蜜、此生不渝的爱情

黄色：重获新生、 积极向上

与玫瑰花相同，黃色勿忘我一般用于鼓励情绪低落或生体不适的朋友，不太适合送给恋人。

6. 百合（Lily）

百合的花语是顺利、心想事成、祝福、高贵。百合花种类繁多，但一般的花店多以香水百合为主。白百合象征百年好合、持久的爱；粉百合象征清纯、高雅；黄百合象征财富、高贵。

7. 郁金香（Tulip）

郁金香作为荷兰的国花，象征着神圣、幸福、爱和永恒的祝福。

黄色：你的微笑中有阳光、快乐、好运

红色：永恒的爱和激情

白色： 即将踏上一段新的旅程，开始新的生活

即将踏上一段新的旅程，开始新的生活 粉色：幸福、自信和积极的感觉

紫色： 高贵的爱、无尽的爱

8. 洋桔梗（ Eustoma）

洋桔梗的花语是诚心诚意、始终不变的爱、天真无邪。它的花形圆润可爱，是近年来年轻人中流行护送的花卉。

淡红色：亘古不变的爱

奶白色：天真、单纯的爱

淡紫色：真诚不变的爱（适合送给陪伴一生的人）

洋桔梗多是和玫瑰花搭配在一起，营造出不一样的美感，向对方传递情真意切的感情。