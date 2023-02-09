记者“Bondee”初体验 “航海”途中捡“漂流瓶”结识新朋友

你是否听过Bondee？这个最近风靡全球的应用是由本地公司Metadream于今年1月发行出的应用程序。Bondee在推出后的短短几天内，在Google Play就突破了100万以上的下载次数。

Bondee是个虚拟社交应用，可以在虚拟世界中打造3D动画版本的自己、客制自己的房间并与朋友们社交、聊天、发布个人状态、照片与视频。

用户下载程序后，就可以创建3D动画版本的自己、设计并装饰自己的房间，打造专属于自己梦寐以求的的房间的模样。有玩过The Sims的用户可能会觉得Bondee这个游戏似曾相识。从灯光到声音，到房间布置的功能，Bondee在每一个层面都可以算上是优化版的The Sims。后者虽然有较多家具和布置的选择，但Bondee能够调灯光和选择背景音乐，让人能够把房间变得更“个人化”。

（记者在Bondee的虚拟房间。）

作为一个虚拟社交应用，Bondee也让玩家能够在这个空间进行交流。用户可以通过扫描其他用户专属的二维码或者输入用户名字找到彼此。但为了打造更亲密的社群，每个用户只限加50位朋友。进入广场（Square）之后，用户可以点击3D动画版本的自己，选择更新他们最新的状态：有多种情绪如：“爱”、“高兴”、“兴奋”、“发白日梦”、“伤心”等模式，还有“派对”、“唱歌”、“运动”、“读书”、“洗澡”、“睡觉”等，让用户通过这些模式表达自己在当时的情绪。用户也可以上传在24小时内拍摄的视频和照片，让朋友跟随用户的动静。

除了能够客制3D动画版本的自己、Bondee还能够让你在应用程序上与朋友谈天、在线上“露营”、“逛街”，还能拜访朋友的房间！如果想对朋友说些什么话，也可以在朋友的房间里贴上五彩缤纷的便利贴。

Bondee的特别之处：捡瓶子结识新朋友

另一个让Bondee更独特的一点，就是它的“航海”功能。通过这个功能，用户有机会获取每周不一样的限量版”、“宝物” —— 如水晶球、浮云垫和金罗盘吊坠项链等物品。这些在沿途上收集的“宝物”都可用于装饰用户的房间或装扮专属的虚拟人物。值得一提的是，用户在航海的时候，每一天可以丢上六个“漂流瓶”（drift bottle）。之后，“捡”到其他原本不相识的用户的“漂流瓶”也可以回复，“结交”新朋友。

（记者在线下航海的时候被拍摄的照片。）

线下航海“offline floating”的时候，偶尔还会有用户在“漂洋过海”的照片，例如在海上吃着寿司、与朋友在沙滩上玩耍、欣赏着大自然等等的照片。用户可以选择在应用程序里面的“Floating Album”储存这些照片，给自己留下在航海时美好的“回忆”。

让用户创建3D动画版本的自己、并在虚拟的“世界”里与朋友们共处是Bondee独特的一点。你是100万人之中下载了Bondee的人们吗？