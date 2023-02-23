走过43年岁月 书城音乐书局月底熄灯

营业43年的书城音乐书局，近半世纪以来见证百胜楼书城的发展变迁。它自成一格，以音乐为主的销售路线，为新谣提供的养分和摇篮，也成为书城一道不可略过的风景线。如今，由于老板夫妇年事已高，也无人接手，书局将在本月底熄灯。

百胜楼1980年落成后，书城音乐书局是入驻的第一批商户。（受访者提供）

书城音乐书局是首批入驻百胜楼的商户之一。老板郭文发（75岁）说：“我当时想，能拥有一家书店是多幸福美好的事情。”凭借这股热忱，郭文发与妻子陈丽辉（71岁）携手打理生意，也少不了资深店员李素娟（62岁）的功劳。

他们发现百胜楼书局林立，要从中独树一帜，不如就专门售卖音乐相关的书籍，包括乐谱和考集，后来也拓展到卡带唱片等商品。

位于百胜楼底层，书局成为人来人往的必经之处。（龙国雄摄）

屹立百胜楼43年，书局是许多人前来选购光碟乐谱，度过闲暇时光，甚至约会的地点。它也为新谣的传播提供了土壤。除了卖专辑，也成为新谣歌友会的举办场地，全盛时期人潮还涌到书城的二三楼，场面壮观。

43年来，他们经历卡带到光碟的过渡，也经常尝试开拓新商机，成为许多人购买《读者》《亚洲周刊》等杂志的专属地点。书局每年贩售的书画艺术日历、台历、贺年卡等，也吸引不少人购买，包括来自印尼和欧美的游客。

如今，书城音乐书局即将引退，底楼店面或可迎来具书香风格的咖啡馆入驻。同在百胜楼的老街坊友联书局将接手《读者》《亚洲周刊》等杂志，以及日历、贺年卡等商品，让多年的忠实顾客今后仍可买到。郭文发说：“我们不想让文化传播工作就此中断，这也是对多年老顾客的一份交代。”