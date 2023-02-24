从泰国炒面冠军到15米的趾压板 ARTBOX 2023有什么新看点？

从2月24日开始，ARTBOX快闪创意市集即将举行６天。 时隔三年半，今年的ARTBOX有又什么新的看点？随记者一起去逛一逛吧！

室内市集

与往常不同，2023年的ARTBOX将在新加坡博览中心第6展厅（Singapore EXPO Convention and Exhibition Centre Hall 6）举行。主办这场活动的SGAG创办人小明与记者分享，因为近期新加坡的天气太难预测，ARTBOX决定首次在室内空调的环境下举办，让公众在不必担心被天气情况而扫兴，可以尽情地大逛特逛。

ARTBOX 2023分为三大区：零售（Retail）、食物（Food）和工作坊（Workshop）；总共由300多个摊位组成。

此外，这里还有许多逗趣的活动如：“#SGPARKSQUAD”、“BEAM OF PAIN”、“NATIONAL SHAKE LEG CHAMPIONSHIP”（国民摇脚锦标赛）和“NATIONAL PAPER TOSS CHAMPIONSHIP”（国民掷纸锦标赛），让感兴趣的人挑战自己。

#SGPARKSQUAD

#SGPARKSQUAD的设置。

“#SGPARKSQUAD”是能够让单身人士交流的地方，玩乐之余还可能交到新朋友，何乐而不为呢？

SGAG BEAM OF PAIN

UFM100.3主播庆鸿顺利地走完15米的趾压板。

不怕痛的朋友们注意咯，这款“BEAM OF PAIN”可能适合你！，走上15米长的趾压板，坚持到底就可以赢取奖品。记者到场时看到自家UFM100.3的主播庆鸿挑战趾压板，后方还听到多人为他大气！

成功走完15米的每位参赛者还可获得$10的foodpanda礼券！

如果你不想参加挑战，还是可以到市集走走看看。展厅庞大，300多个摊位可能肯定会让你眼花缭乱！为了即将到ARTBOX的朋友们，记者特别挑选了了以下几间店，推荐大家到时可以去打卡！

Pad Thai Champion（摊位#227）

Pad Thai冠军的摊位。

简约的摊位里其实隐藏着泰国传统炒面“Pad Thai”的冠军？原来在泰国也有炒面比赛！好神奇！走过摊位就能闻到令人垂涎三尺的“Pad Thai”（$8），不要被简约的布置给骗了，点一份“冠军美食”来尝尝吧。

BO-GEH

摊位BO-GEH的必尝炸榴莲和黄油啤酒。

相信多数人都听过“Goreng Pisang”（炸香蕉），但在ARTBOX 2023有一摊贩卖着“炸榴莲”（Durian Goreng，5片10元）的马来摊位“BO-GEH”！如果想尝试不同的炸水果，可以到这个摊尝尝看哦！BO-GEH不只贩卖炸的零食，摊前也摆着十几瓶百分之百无酒精的“Butter Beer”（黄油啤酒）。

Hohm Mookata（摊位#232）

海鲜Mookata。

喜欢吃泰式火锅Mookata的各位有口福啦！现场烹饪海鲜Mookata（中：$9、特大：$20）让公众能边走边吃！

吃完主食该吃甜点啦！记者找到一间能够让人不管再饱也想吃一口的甜甜圈！

KŌBASHĪ（摊位#234）

12种不同口味的SOURDO’NUT让你挑选。

“KŌBASHĪ”贩卖的甜甜圈其实使用酸种面包（sourdough）做的，店里称为“SOURDO’NUT”（价格从$3.50起），拥有多达12种口味。其中包括肉桂糖、提拉米苏到紫米酸奶口味！

因为当天只开放给媒体，所以KŌBASHĪ制作了较小的尺寸，现场购买时会吃到比照片中更大的“SOURDO’NUT”！

没空火锅（摊位#251）

没空火锅摊位。

现代人都在赶时间，这一摊贩卖着“一杯能够带着走的火锅”（售价：$13.80起），看起来好好吃，还能满足边走边逛、想要分秒必争的人。有兴趣的公众也可以来这里打卡！

你还可以到零售区域看看可爱的包包、摄影摊位还有各式各样贩卖衣服的摊位任你选择！

HANDS ON FILM（摊位#85）

照相服务：$35

洗胶卷照片：$10

胶卷：$14至$18

HANDS ON FILM摊位。

这间摊位不只能够帮你洗胶卷照片，还提供使用100多年的古董镜片拍摄黑白照片的服务！HANDS ON FILM也有各式各样自家制作的胶卷摆在摊前让公众购买！

Jelly Caricature

单人：$15

情侣：$20

多加儿童或宠物：各$10

五分钟把漫画版本的你画出来。

如果觉得照片不能带出你想要的氛围，想留下更可爱、更独特的回忆，可以到Jelly Caricature，让画家在五分钟内把漫画版本的你（或你和亲爱的人）画出来！

另外在ARTBOX还有许多公众能够探索的工作坊，有粘土、美术和Aura Reading（气场解读）等工作坊。

粘土工作坊。

现场还有游戏厅及抓娃娃机，让想打游戏的公众玩乐！

ARTBOX的游戏厅。

ARTBOX 2023