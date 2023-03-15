新加坡也能体验夏威夷“冲浪”？

本周就是学校假期，还想不到要带孩子到哪里逛逛？不妨带孩子到巨型气球雕塑去打卡拍照吧！

时隔三年本地的Surf’s Up in Paradise! Balloon Extravaganza将在3月11日至3月19日，在滨海广场（Marina Square Atrium）举办。

该气球展将展示新加坡、中国、西班牙、马来西亚、台湾和越南、印度尼西亚等46名气球艺术家的作品。

冲浪模拟器 （Wave Surfing Simulator）

在体验着冲浪模拟器的小孩。（林泽锐摄）

现场还设置了一个冲浪模拟器，公众只需付5元钱，便能体验两分钟的冲浪快感，甚至还能冲上1.6米至3米的高度！

如果冲浪挑战成功，公众还能免费享受多两分钟的体验时间，难度也会随之调整。值得注意的是，小朋友需要超过1.2米才能体验。

冲浪模拟器营业时间：

周一至四：下午2点至晚上8点

周五至周日：下午1点至晚上9点

除了通过冲浪模拟器体验夏威夷，各种以海洋生物为主题和夏威夷传统服装的气球展示更是添加了夏威夷的气氛。

夏威夷传统服装的气球和海洋生物气球展示。（叶乐怡、林泽锐摄）

鲨鱼嘴

具有创意的鲨鱼嘴展示。（林泽锐摄）

火烈鸟

火烈鸟展示。（林泽锐摄）

黄梨屋

13米高的黄梨屋。（叶乐怡摄）

这座高达13米的黄梨屋是这场气球展览的特点之一。从远方就能看到黄梨屋的顶。黄梨屋里还有小孩子们必定会喜欢的特别惊喜！记者就让大家亲自去体验看看吧！

趁着学校假期带孩子们一起来玩吧！

Surf’s Up in Paradise!

📍MARINA SQUARE CENTRAL ATRIUM 6 RAFFLES BOULEVARD, SINGAPORE 039594