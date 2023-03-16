商社共赢：企业追业绩 同时行善

企业追求业绩与积极推动公益来回馈社会，两者不但没有冲突，更能相辅相成；企业的社会责任活动能直接体现公司的宗旨和战略。渣打银行和保诚保险新加坡就是当中的典范。

对于需要更多支持的年长者和儿童群体， 这两家知名国际企业都有一套系统性的计划，并加入成为乐善公司（Company of Good）社群的一部分，以让行善发挥最大效益，照亮更多生命。

渣打：行善是可持续经营模式的一部分

渣打银行推出的“Silver Lining”计划，帮助年长者改善生活质量。（图/渣打银行新加坡提供）

已在新加坡屹立逾160年的渣打银行 （Standard Chartered Singapore），在持续深耕于新加坡经济的同时，也将行善回馈本地社区视为己任。事实上，其使命正是贯通东、西方市场，利用独特的多样性，促进商业繁荣和增进人类福祉。

在“一心做好，始终如一”的品牌承诺下，渣打的长期目标是打造一个可同时满足经济和社区需求的可持续经营模式。

渣打银行新加坡与亚细安市场区域行政总裁李福祐表示，因此，银行旨在支持本地相关的慈善机构与慈善事业，并加深银行在新加坡业务的影响力。行善可以作为实现企业长期目标的一种方式，同时让客户、员工和社会从中受益。

他指出，随着新加坡人均寿命提高，渣打意识到人口老化对社会和经济都具有深远的影响。

扶持年长者实实在在地照顾到新加坡大环境的需求，银行因而推出了针对年长者的“Silver Lining”计划。这个计划早期着重在满足年长者的保健护理需求，但后来发现，年长者也希望自己退休后的生活更有意义和价值。于是，渣打与新加坡乐龄义工组织（RSVP Singapore）展开为期三年的合作，推行各项鼓励年长人士积极投入义工行列的活动。

满足社会需求 助力掌握技能

渣打通过与本地慈善组织合作，定期对话，力求了解确切需求，以制定所需要扮演的角色。

意识到年长者赶不上科技的变化会影响他们的生活质量，渣打银行自2017年起，积极帮助年长者掌握数码技能，为此出钱出力。

其中，渣打和资讯通信媒体发展局（IMDA）携手，派义工教导年长者各种科技的使用方法，至今已让4万6000名年长者受益，并有超过700名渣打员工参与了此义务活动。此外，渣打向数码益终身（Digital For Life）基金捐献了100万元，政府对此发放了同等的数额，使得捐助总额达到200万元。

渣打旨在支持与深化在本地的慈善事业，其全球性公益计划“Futuremakers”在本地的善举就是另一个例子。

李福祐说：“这项计划旨在遏止不平等，并赋予弱势青年拥有学习、经济独立与成长的机会。项目主题涵盖教育、就业与创业三大方面，以培养更具韧性的年轻一代。”

在本地，这个公益计划就在去年与淡马锡信托基金会、亚洲妇女福利协会（AWWA）联合推出了“家庭赋能计划”，以“按效益付费”方式为75户低收入家庭提供18个月的固定现金转账，以让这些家庭能更专注于自己的工作和学习目标，迈向长期稳定的生活。

保诚：结合行善与企业宗旨 创新方式回馈社会

保诚保险新加坡的义工参与幼儿营养计划，为有需要的家庭送上新鲜蔬果礼包。（图/保诚保险新加坡提供）

保诚保险新加坡（Prudential Singapore）致力于实现企业宗旨，即帮助人们充分活出精彩。公司运用本身的强项，通过创新方式，为社会带来正面影响；无论是客户、员工、伙伴，还是社区中任何一分子，保诚都希望在生活所有方面给予帮助，包括财务和健康方面，并将之视为企业社会责任。

保诚保险新加坡公司事务主管陈彬彬表示，保诚将社区服务集中在三个方面，即幼儿护理与发展、幼儿理财和健康乐龄生活。

她表示：“儿童是国家未来的主人翁，需要细心栽培，而年长者的需求得到满足，以保持心境欢愉，才能活得更健康长久。两者都是我们关注的群体。”

其中，自小养成良好的饮食习惯非常重要，因为身心健康将影响孩童在未来的表现。因此在2020年，保诚通过与幼儿培育辅助计划（KidSTART）合作，推出常年的公益活动——幼儿营养计划，帮助7岁以下儿童在关键的发育时期培养良好的饮食习惯。由保诚员工和财务顾问组成的志工队，将新鲜蔬果礼包派发给有需要的家庭。去年，共有1100户家庭在此计划下受益。

与此同时，保诚也向这些家庭提供健康烹饪和饮食的贴士及指导，方式包括在礼包里附上食谱卡、请专业厨师录制“午餐吃什么？”视频等，让家长能从中学习如何为孩子准备健康餐。

分享专业 向孩童和年长者传授理财知识

保诚推出了“Cha-Ching”理财教育计划，向年龄介于7至12岁的孩童传达“赚、存、用、捐”的理财概念。（图/保诚保险新加坡提供）

保诚通过调查得知，大多数父母都认为自己的孩子缺乏理财知识，因此推出了“Cha-Ching”理财教育计划。计划通过短片形式，向年龄介于7至12岁的孩童传达“赚、存、用、捐”的理财概念。保诚义工也亲身走进社区向孩童讲解，并通过设计思维活动来加强学习效果。在本地，从2018年至今，已有1万6000名孩童在此计划下受益。

2021年，保诚与社区伙伴合作，教导年长者各种生活知识。为期四至六星期的课，内容涵盖艺术、营养、数码科技、理财等方面，让年长者获益良多。

员工当义工 强化企业精神

苏宙德（面镜头者）表示，他和团队在两个周末，共教导了超过300名年长者如何用手机与在国外的家人保持联系及处理日常事项。（图/渣打银行新加坡提供）

为鼓励员工参与志愿服务，渣打银行给予每名员工每年三天的有薪义工假。每当员工申请此假时，还会收到集团行政总裁回复的感谢信。

李福祐说：“去年，新加坡渣打银行共有超过3000名员工参与了志愿服务，回馈本都社区的精神已成为企业文化的一部分。疫情过后，员工参加得更加踊跃，很多部门都主动组队去当义工，帮人的同时也能加强同事间的感情。”

曾在去年5月参与“数码益终身节”的科技与运营部全球经理苏宙德表示，他和团队在两个周末，共教导了超过300名年长者如何用手机与在国外的家人保持联系及处理日常事项。他表示：“能够帮助年长者懂得更多数码技能，我感到很骄傲，也领悟到学习不怕迟的道理。”

保诚保险新加坡有个“社区投资”团队，负责鼓励员工和财务顾问参与义务活动。去年，所有保诚志工总共贡献了9000个小时在公益活动中，受益者超过7300人。

财务顾问李端丽曾参与包装蔬果礼包和教导孩童理财知识。她说：“看到小朋友从不愿开口，到玩游戏时提出创新点子，这个转变让我大受鼓舞，想要继续参加更多志愿服务。”

携手打造“乐善城市”

乐善公司（Company of Good）创立于2016年，旨在为企业牵线和建立一个相互支持的网络，以让企业行善时更有规划，创造出可持续行善模式，发挥最大效益。通过各种计划，有共同想法的企业将能相互学习、沟通及合作，携手为社区注入更多温情。

欲了解更多详情，可上乐善公司官网查询。

【本文由乐善公司呈献】