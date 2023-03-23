走入幕后 原来巴士和货船维修长这样！

你是否好奇易塔通（Tower Transit）的巴士车厂是如何运作的？巴士维修的过程又是怎么样的？还有平日繁忙的货运码头，货船的“家”长什么样？平日的运作又是如何？

来临四月份，公众将有机会到新加坡六家工厂参与导览参观，当中就包括了平时保安较森严的巴士车厂和船厂内一探究竟。

这个由非盈利组织“My Community”所承办的最新导览系列“Open My Factory”将带大家走入本地一些企业的大本营，直击这些厂房和公司的员工们的工作实况。

这六家公司包括：Dodo Seafood Treats（鱼丸和海鲜）、永合船务（船务服务）、Lee Wee & Brothers（乌打）、大华酱油（酱油和酱料）、易塔通（巴士服务）和Freshening Industries（全球最大湿纸巾品牌）。

来看看这六家企业的导览有哪些亮点：

来看看你喜欢的鱼丸和蟹棒是如何生产的。（My Community提供）

1. Dodo Seafood Treats（鱼丸和海鲜）

首次对外开放，公众能看到全新加坡唯一一家拥有全自动蟹棒生产线和在制造鱼丸过程中利用液态氮的厂商。Dodo Seafood Treats创立45年，以其制作鱼丸的独特配方打响名号，是本地家喻户晓的品牌之一。

公众也能借此机会看到现代工业在处理食物的过程中，对卫生和品质的高要求。

公众还能与船长和工程师对谈，了解工作细节（My Community提供）

２. 永合船务（船务服务）

同样首次对外开放，这间传承到第二代的船厂为新加坡建设所用的货船提供服务，当中包括维修和运送船只。

公众将有机会直接和船长和工程师交谈，听听他们谈在海上工作的苦与乐！

他们家的乌打是否是你的最爱？（My Community提供）

3. Lee Wee & Brothers（乌打）

从乌打发展到椰浆饭，同样来到第二代传人的Lee Wee & Brother首次开放位于勿洛的新厂，让公众看看乌打的制作和处理过程，包括首次对外开放的烘烤过程！

亲子同游！一起体验酱油的制作（My Community提供）

4. 大华酱油（酱油和酱料）

酱油是怎么制作的，你知道吗？从发酵到装瓶，大华酱油带你亲自体验制作酱油的过程。

走入巴士车厂看他们背后的运作（My Community提供）

5. 易塔通（巴士服务）

巴士怎么能确保准时抵达？每一天的维修工作又如何进行？这一切的幕后英雄是谁呢？

走入保安相对森严的巴士车厂，看看巴士如何在科技的帮助下运行自如！

找一找，你家说不定有很多这家厂商的产品（My Community提供）

6. Freshening Industries（全球最大湿纸巾品牌）

占据几乎整个新加坡市场，作为全球最大湿纸巾品牌，Freshening的自动化制作过程很精彩！参观前可以先看看早报之前制作的这期节目，可以增加期待值哦！

有兴趣的公众，可上网查询费费用和其他详情。