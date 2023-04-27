2023文化遗产节正式登场！

一趟目的地未知的巴士旅程、一场关于新旧通行方式的表演、超过80个公众能参与的项目，第20届新加坡文化遗产节正式登场！

你知道吗，今年也恰逢地铁系统开通35周年、新捷运和新加坡体育理事会成立50周年，所以今年的新加坡文化遗产节以公共交通和体育建设为主题，带领公众了解地铁、巴士、著名历史路线和体育馆等历史发展。

80个活动包括遗产和文化之旅、实践工作坊、导览、展览和放映旧电影来展示新加坡体育和公共交通的发展，揭开本地独特历史遗产背后的故事。

展览亮点包括：

新加坡最年轻巴士转换站主管！

五岁开始喜欢巴士和相关物品，他服兵役前就考获巴士驾驶执照，23岁成为新加坡最年轻的巴士车长，今年24岁的他现在是易塔通巴士转换站主管！

这次的文化遗产节，公众将有机会看到他珍藏多年的巴士收藏品，包括巴士零件、车牌、目的地显示屏等等。

将自己的喜好变成工作，是不是从此就不像在工作？（受访者提供）

23条历史遗迹路线，你最爱的是？

文物局自推出历史遗迹路线以来，至今已累计高达23条的历史遗迹路线。这当中有其中十条最受公众欢迎的路线，这次也被“搬”进国家博物馆的“家园”（Homeground）装置内。大家除了能与展示品打卡拍照，也可以一次过将十条路线的精华看完。

你最喜欢哪条历史遗迹路线呢？（文物局提供）

加东泳池、惹兰勿刹体育馆的故事，你听过吗？

加东泳池以前长什么样？维修和保养一间如惹兰勿刹体育馆这么大型的场馆又是怎么样的？这些地方又记载过哪些重大的历史事件？参与导览团一探究竟！

你认得照片里的草场是哪里吗？（文物局提供）

走！目的地未知？

只告诉你集合地点，然后请你搭上巴士，开始一趟未知的旅程，你敢尝试吗？集合点是文礼地铁站，从7.30pm开始两个出发时段，唯一能确定的是，你会是安全的！



踏上未知的旅程，你会学到什么呢？（Matthew Tay提供）

查看官网获取更多活动详情，导览活动和部分表演需要预先报名，千万别错过！