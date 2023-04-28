与宝可梦同庆新加坡缆车50周年

搭缆车体验开宝可梦精灵球“盲盒”。

新加坡缆车自1974年开创以来吸引了超过6000万名游客，这座具有历史意义的地标也将于明年迎来50周年。为欢庆这个里程碑，Mount Faber Leisure与宝可梦（Pokémon）合作，把花柏山（Mount Faber）线的67辆缆车包化成精灵球（Poké Ball）！

新加坡缆车与宝可梦联名提前欢新加坡缆车50周年。（林泽锐摄）

印着皮卡丘贴纸的缆车。（林泽锐摄）

与传统宝可梦训练师无法挑选自己首个宝可梦一样，玩家在乘搭“精灵球”缆车时，才会知道自己当天会遇到哪只宝可梦。目前一共有5种宝可梦——第一代的皮卡丘（Pikachu）和伊布（Eevee），以及最新游戏里的新叶喵（Sprigatito）、呆火鳄（Fuecoco）和润水鸭（Quaxly）。

宝可梦最新游戏里的人气王——呆火鳄（Fuecoco）。（Mount Faber Leisure Group提供）

游客们也可以到花柏山顶的摄像区与宝可梦缆车合照。（林泽锐摄）

新加坡的第一（右）和三代（左）缆车。（林泽锐摄）

该活动将从5月1日持续至9月30日。

宝可梦官方商品

宝可梦的周边商品。（林泽锐摄）

拍完照后，游客也可以到傍边的零售商店购买宝可梦的官方周边商品，如：宝可梦卡、玩偶、模型和精灵球等等的玩具！不只小朋友，喜欢宝可梦或爱玩宝可梦游戏的游客们也必定能够找到自己喜欢的周边商品。

搭配美景的美食

Dusk Restaurant & Bar的鸡尾酒。（林泽锐摄）

游客也可以到花柏山顶的Dusk Restaurant & Bar享受美食。该店家的“Singapore Sling”鸡尾酒加入了“秘密材料”，至于是什么，就留给大家自己去品尝吧！

宝可梦新加坡缆车