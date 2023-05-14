以天地为课室 订户关俊威（《联合早报》摄影记者）更新 / 更新 / 2023年5月14日 5:01 AM发布 / 发布 / 2023年5月14日 5:00 AM 在白沙海边，协调员陈慧瑄（右）与一户参加潮间带之旅的家庭分享她的发现。（关俊威摄） 冒出沙面的招潮蟹仿佛在跟人打招呼。（关俊威摄） 潮间带上这个海星，是不是在等待男孩把它捡起丢进海里？（关俊威摄） 到白沙公园海滩清理垃圾，也是一种环保教育。（关俊威摄） 协力清理垃圾，还沙滩一个洁白。（关俊威摄） 到海边玩乐，离开时不要只带走欢笑留下垃圾。（关俊威摄） 在漆黑的武吉巴督自然公园，协调员陈慧瑄（左）和王韵琳以手电筒寻找水洼里的沙蟹。（关俊威摄） 眼尖的王韵琳（左）瞥到树上的猫猴，赶紧跟队友讲解。（关俊威摄） 躲在树干最高处的猫猴不愿下来。（关俊威摄） 一只融入环境里的飞蛾，逃不过陈慧瑄的火眼金睛。（关俊威摄） 蜘蛛网在手电筒光束下无所遁形。（关俊威摄） 我很丑，更不温柔。（关俊威摄） 又发现一只，这回是捕鸟蛛（Tarantulas）。（关俊威摄）字体大小:小中大晚上8时半，市区已华灯初上，这里却伸手不见五指，在漆黑中，树蝉更肆无忌惮地鸣叫了。一群“探险者”闯入武吉巴督自然公园这片幽暗的树林里。队员小心翼翼地穿越丛林，担心一个不小心就会被树根或石头绊倒，却有一人，不是把注意力放在脚下，而是拿着手电筒往树上四处照射。凭着灵敏的听觉和经验，王韵琳发现树上躲着一只猫猴（colugo），赶紧告诉队友们她的发现。王韵琳是“野渊之旅”（The Untamed Paths）的协调员。这是由一群热衷于自然生态环境的青年于2019年成立的组织，以天地为课室，最初只是兴趣小组，随着经验和知识的累积，渐渐发展为专门提供大自然导览活动的组织。王韵琳和队友们不时带领自然生态爱好者，进一步认识岛国的多元生态环境。有时，他们也会教导小朋友如何利用再循环物品制作木筏，然后安排来个夜游丛林小溪，边泛舟边认识各种小生物。有时，则是简单地到海边清理垃圾。协调员在不同活动中，常鼓励参与者思考人类如何与大自然维持永续与共存的关系。这些寓教于乐的亲子活动，深受本地年轻家长的欢迎。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 光影 生态环境