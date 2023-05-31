可持续使用材料艺术品展览 i Light Singapore 10大亮点

一年一度的“照亮新加坡”（i Light Singapore）回来了！今年的艺术品又有哪些亮点？

市区重建局主办的“照亮新加坡”（i Light Singapore）灯光展明天（6月1日）正式开始，将持续至25日结束。今年的主题为艺光新浪（A New Wave）。来自八个国家的22位艺术家在作品中都采用了可持续使用的材料，并以代表海洋的蓝色为基调，反映人类与自然之间的共生关系。

今年的“照亮新加坡”灯光展扩大艺术品的设置范围，从滨海湾金沙一路延伸至美年径（Millenia Walk）和风华南岸（South Beach Tower），通过14件特色各异的艺术品，启发公众对于可持续环境的思考。

Trumpet Flowers

“Trumpet Flowers“（The Straits Times）

大部分的艺术品都参有互动性元素。其中来自澳大利亚的Amigo & Amigo设计出的“Trumpet Flowers”设有按钮，按下去就会响起乐器的声音，高达2米的花瓣也会亮起，当公众一起按下不同按钮时，就能拼凑出不同的交响乐。

地点：红灯码头广场（Clifford Square）

Block Party

公众可通过摆动肢体为组屋外墙点缀花朵及绿意。 （严宣融）

公众在本地Plug & Play设计的“Block Party”则可以变身为组屋，通过摆动肢体为组屋外墙点缀花朵及绿意。

地点：红点设计博物馆（Red Dot Design Museum）外走道

Lightwave: Turning the Tide

由阿里云呈献的 “光影流幻——扭转狂澜”（Lightwave: Turning the Tide）通过影音带来沉浸式体验。（严宣融）

由阿里云呈献的 “光影流幻——扭转狂澜”（Lightwave: Turning the Tide）打造360度沉浸式海洋世界，通过3个不同区域，让访客亲身体验人类对海洋的破坏。

另外，现场还附有QR码，公众可扫描打开特别设计的IG滤镜，点击清除屏幕上的“垃圾”，清除之后鱼儿便会肆意的游出来，明白告诉世人海洋生态系统正受到人类活动的威胁。

地点：滨海湾中央岬（The Promontory）

“照亮新加坡” i Light Singapore 2023

6月1日 - 6月25日

周日至周四：晚上7点30分 - 11点30分

周五、周六：晚上7点30分 - 凌晨12点