用咖啡筑起不同世代的桥梁

咖啡在许多人的生命中是难以取代的好滋味。这间位于小贩中心售卖各种咖啡的“Generation Coffee”，有一个特别之处。两位创办人，黄熙腾（Zender）和林威颉（Kenneth）的目标，是希望自家的咖啡，能让不同年代的人聚在一起。

“一代咖啡”每天早上7点开始营业。（严宣融摄）

想让咖啡成为几代人之间的桥梁

“一代咖啡”（“Generation Coffee”）的摊主想用咖啡来缩短不同年代的人之间的距离 —— 让他们一起坐下喝上不同种类的咖啡。这里有精品也有传统南洋式咖啡，就算是祖孙同行，想要喝不同的咖啡，来到这里也能够满足不同的口味。

黄熙腾（创办人之一）受访时透露“起初我们也很想开设一间咖啡馆，但在寻找“一代咖啡”的独特销售点时，发现在小贩中心营业会是一个很好的开始。符合“一代咖啡”的概念，小贩中心对于我们是一个很好的起点。

“一代咖啡”售卖的冷咖啡饮料。（严宣融摄）

想要把几代人之间的距离拉近并不是一件容易的事，不过林威颉说自己见过很多家庭一起光顾“一代咖啡”。有位年长妇人喝了他们的咖啡觉得好喝，后来也带了弟弟过去光顾“一代咖啡”。在竹脚中心附近的上班族，周末也会带家人去喝“一代咖啡”。这些小小却又很实在的支持，都让创办人们非常感动，也让他们意识到：“哇他们（顾客们）很喜欢我们的咖啡和饮料”。他们感觉自己创业的目标，可以一步一步慢慢被实现。

在等待咖啡豆被研磨的林威颉。（严宣融摄）

在一般人的刻板印象中，会觉得年轻人较喜欢喝手作咖啡；年长一代则偏爱喝传统南洋咖啡。“一代咖啡”创办人们观察到，其实也有很多的年轻一代，例如上班族喜欢和传统南洋咖啡“Kopi”。值得一提的是，也有一些年长人士很乐于去尝试精品咖啡，会好奇这类咖啡究竟是什么味道。两人也会趁机向年长人士们介绍精品咖啡，到底要怎么喝才可以喝出什么样的味道。

“一代咖啡”售卖着的热咖啡饮料。（严宣融摄）

在竞争激烈的行业中找到动力

曾经是上班族，如今转行在小贩中心做摊主，负责人林威颉说，“最辛苦的就是早起！因为在精品咖啡方面，我们可以说是让大家能够在早上7点喝上一杯拿铁的地方。”从招待顾客、天气，到摊位潮湿，都是他们必须克服的挑战。但积极卖力的林威颉说这些挑战不难克服，只要习惯就好。

老板之一的黄熙腾很多事情都亲力亲为。（严宣融摄）

两人如何坚持下去？很多时候听到顾客们的简单一句“哇！你们的咖啡好好喝！”，就能够让他们忘记疲劳，不计辛苦。这样的鼓励，足以推动他们继续下去。听到这样的反馈，也能好好‘充电’。

暖暖的咖啡配上浓浓的人情味，不论一个人或是跟家人好友来一杯，或许能提醒你在这繁忙的世界里，暂时慢下脚步享受美好的时间。

Generation Coffee

地址：

216 Bedok North Street 1, #01-32, Singapore 460216（上午7:30至下午2:30）（7月3日至9月30日进行装修）

竹脚中心 665 Buffalo Rd, #01-321, Singapore 210665（上午7时至下午3时）