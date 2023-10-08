地球持续“发烧” 科学家揪出元凶

2004年的科幻电影《明日之后》，描述由温室效应引发强烈飓风，导致全球性大灾难。近年来世界各地不时暴雨成灾，宛如片中情节，让人胆颤心惊。早在19世纪初，科学家便逐渐确认气候变化的存在，并将温室效应与碳循环相联系；到了20世纪，科学家更利用量子力学测量大气中的二氧化碳对气候的影响。

2023年可能成为人类历史上最炎热的一年，气候变化已成为未来几十年人类面临的最重大科学课题之一。在接下来的几十年里，人类将深刻地感受到气候变化的影响。更加温暖的大气导致更极端的天气，更强烈的降雨，更长时间的热浪和更频繁的干旱。

随着海洋变暖和南北极冰帽融化，海平面跟着上升。近十年，全球平均海平面是以每年4.62毫米的速度上升，除了对沿海地区构成威胁，也造成海洋变暖，气候变化及海洋生物多样性的丧失。面对这些未来的挑战，南洋理工大学新加坡地球与观测研究所最近启动了一个跨学科气候研究项目，深入研究气候变化对各个领域的影响。

气候变化的科学发现还记得科幻电影《明日之后》（The Day After Tomorrow）描述由温室效应引发的强烈飓风，导致全球性大灾难，让人深感震撼。如今，“温室效应”这个名词对人们来说已经不再陌生，越来越多科学家关注地球暖化及其相关议题。