霸王茶姬将在新加坡重塑产品和空间体验

工作日下午2点，上班族们手捧着一杯冰拿铁匆匆走过滨海广场。距离新加坡4000公里外的上海，不少年轻人刚从外卖员手中接过下午茶，享受着一天中难得的休闲时光。

近年来，随着全球范围内民众健康意识的提升，追求高品质、低糖低卡、清爽不腻成为下午茶的新标准。与此同时，和新加坡人一样酷爱奶茶的中国年轻一代，开始喜欢喝一种名为“原叶鲜奶茶”的饮品。

“原叶鲜奶茶”，是指在现制现泡的茶汤中加入优质牛乳制作而成。因为使用完整的茶叶替代茶粉、茶末冲泡，并且不在饮品中添加珍珠、水果等原料，比起常见的泡泡茶、水果茶，原叶鲜奶茶有着更浓郁的茶香、更清爽的口感。因此，也更符合现代年轻消费者对于健康和品质的要求。

一项中国民调显示，近半消费者担心“饮料健康问题”。为了提升饮品的健康品质，喜茶等一些知名中国茶饮品牌，在菜单中增加了原叶鲜奶茶饮品。就连十分流行的咖啡连锁品牌星巴克、瑞幸等，也在中国将“茶+奶”的原叶鲜奶茶逻辑，做为产品研发思路。

近两年兴起的这股原叶鲜奶茶风潮中，霸王茶姬成为具代表性的品牌之一。这家创立于2017年的连锁茶饮品牌，将“原叶鲜奶茶”作为主打产品，经过六年发展，已经在全球开出超过4000间店，并以购物中心为主要选址目标。

当下，霸王茶姬已成为中国年轻人逛街出行时的新宠。2023年8月，霸王茶姬在北京开出首间门店，开业第一天就出现等待2000杯、近四个小时后才取到饮品的破纪录场面，被当地媒体形容为“北京新顶流”。

霸王茶姬北京合生汇店开业首日。（图/霸王茶姬提供）

从上海到北京，霸王茶姬不仅在中国引发“原叶鲜奶茶热”，同样也在马来西亚、泰国风靡。2019年，霸王茶姬在吉隆坡开出第一间店。到现在，霸王茶姬在马来西亚已经开出92间店。在马来西亚，除了原叶鲜奶茶，霸王茶姬最被熟知的标签是Tear & Win。2023年10月7日，一年一度的撕杯狂欢日，霸王茶姬在马来西亚的全部门店都迎来客满，实时等单200+成为这一日的门店常态。

而和马来西亚仅一个长堤之隔的新加坡，霸王茶姬正在酝酿着一个大计划。

2024年1月，霸王茶姬在新加坡启动产品和空间重塑，计划引入最新的TEA BAR概念茶空间，为新加坡民众带来更标准的原叶鲜奶茶风味。

2023年，霸王茶姬推出TEA BAR概念茶空间的全新设想，并在全球创意奖项——美国MUSE设计大奖评选中荣获铂金奖。在整体运用金属材质和茶色调的基础上，TEA BAR力求呈现出兼具时尚与温馨的茶空间氛围。这一全新概念茶空间预计将于第三季度亮相，与新加坡消费者见面。

除了空间升级，霸王茶姬也计划通过引入重磅新品系列，从健康、好喝两大维度革新产品体验。

霸王茶姬茶极萃系列产品。（图/霸王茶姬提供）

去年底，新加坡饮料营养等级标签（Nutri-Grade）扩大到现泡饮料，一些已贴上标签的泡泡茶、水果茶大多列为C或D等级，仅有少数少糖、不另外加糖的水果茶，获得了B级评级。面对新加坡饮料行业的减糖、控糖趋势，霸王茶姬已经做好准备。

1月底，霸王茶姬已在中国上海开始实施由上海疾病控制预防中心制作的“饮料分级”，其意义与新加坡饮料营养等级标签相似。对饮料中非乳源性糖、非糖甜味剂、饱和脂肪、反式脂肪的含量进行综合分级，从A级到D级，其推荐程度递减。按照上海现行的分级标准，霸王茶姬超6成产品都获评A级、B级，符合健康标准。

霸王茶姬的“新加坡计划”已经拉开序幕。未来，霸王茶姬将如何继续创新产品和空间体验，为新加坡带来更多惊喜？拭目以待！

【本文由霸王茶姬呈献】