TWG Tea在星期四（10月1日）为它全球最大规模的旗舰店TWG Tea Gallery揭幕。这个面积达2700平方英尺，高23英尺，并且24小时营业的华丽旗舰店，就坐落在新加坡樟宜机场第三搭客大厦（T3）离境／转机大厅北区。这次TWG Tea还首次把博物馆的概念引进零售空间，撮成一场融合茶文化、收藏与沉浸式体验的茶之旅。

天花板一幅手绘茶叶环游世界的地图，以丰富的图案与色彩，呼应TWG Tea从世界各地寻找茶叶的品牌故事。（李可爱摄）

走进店内，最抢眼的并不是一排排的商品，而是一面气势十足的“茶墙”。它由超过1200个茶罐整齐铺成，即刻把茶叶变成视觉主角。

抬头一看，又是另一番感觉。

天花板一幅手绘茶叶环游世界的地图，以丰富的图案与色彩，呼应TWG Tea从世界各地寻找茶叶的品牌故事。整个空间不像传统的茶店，更像一座把精品店、艺廊和旅游体验糅合在一起的现代茶文化空间。

设博物馆展示东西方古董茶器

真正让人感到惊喜的，是在此设立的全球首个TWG Tea博物馆（TWG Tea Museum）。这里展示着品牌花了15年，从世界各地收藏的超过170件古董茶器，以及超过50件17世纪至20世纪的俄罗斯古董茶炊（Samovar）。除此，还展示了中国宜兴紫砂壶、中国及西方茶具、18世纪以来的青花瓷等。这些收藏让喝茶这件日常小事，多了一层历史与收藏的质感。

参观这个茶文化博物馆，人们可以了解到宜兴紫砂壶不施釉，长期冲泡同一种茶之后，茶壶会逐渐形成独特的包浆；又或是18世纪欧洲人曾为中国瓷器疯狂，瓷器价格高昂到被称为“白色黄金”等。换句话说，这里展示的不只是茶具，还包括贸易、文化交流与生活方式的“茶史”。

TWG Tea在在樟宜机场T3的独家产品，包括图中的盛世远航茗茶和狮城茗珍礼盒。（李可爱摄）

推出多款独家产品

这家旗舰店也特别推出多款樟宜机场的独家产品，其中受瞩目的就是开幕限定的盛世远航茗茶（Grand Voyage Tea）。这款以新加坡不同文化交汇为灵感的全叶绿茶，融合了水果、粉红玫瑰花瓣、锦葵花与温暖香料气息。

另一款独家产品是狮城茗珍礼盒（Singapore Surprise Gift Set）。它集合了Singapore Breakfast Tea、Silver Moon Tea和1837 Black Tea这三款经典茶品，为来到新加坡的旅客在离境时，也能带走一点新加坡的回忆。

如果赶飞机，没有太多时间，旅客也可以在外卖柜台选择外带茗茶，价格从$8.50起；或是选择富有本地色彩的香茶冰淇淋及雪葩（sherbert），口味包括：班兰椰糖与椰子口味、茶香酸荔枝雪葩。这里还有茶香马卡龙和巧克力糖果，其中芒果马卡龙配Alfonso茶香是樟宜机场的独家口味。

旗舰店里还有茶香马卡龙和巧克力糖果，其中芒果马卡龙配Alfonso茶香是樟宜机场的独家口味。（李可爱摄）

TWG Tea联合创办人兼V3 Gourmet总裁兼首席执行官布克迪布（Taha Bouqdib）最爱的茶是Silver Moon Tea。（李可爱摄）

TWG Tea联合创办人兼V3 Gourmet总裁兼首席执行官布克迪布（Taha Bouqdib）说：“今天开幕的TWG Tea Gallery是TWG Tea这个品牌到目前为止最完整的表达。它把茶的过去、现在和未来，放在同一个沉浸式的体验中。”

对于这个已进入全球七十多个国家与地区的新加坡奢华茶品牌而言，在樟宜机场打造最大旗舰店最适合不过。TWG Tea认为，机场不只是销售茶叶的地方，它更像是一扇通往世界的窗口，也是旅客离开新加坡之前，体验一段属于新加坡的故事的一站。