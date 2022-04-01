4月1日（农历三月初一）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、进修、理发
忌：安床、诉讼、立约、买车、投资
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好的结束也是成功的一半，若结束得不漂亮，将会影响另一段新的开始。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
灵感来了，你要懂得举一反三，大胆地发挥自己的想象力及创造力。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
就算没有风帮忙，你也要紧握船桨，不停地向前划，才能有所进步。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
平时就要多注意自己的健康，别等到病情严重时才去求医。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
无论是明或是暗，你都不该因贪方便而走捷径，凡事都要循序渐进。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
看到不顺眼的事，你最好保持冷静，客观思考，不要急于做出任何判断。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
穷则变，变则通。遇到阻碍时，你不妨跳出框框，换个角度去思考。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
举棋不定会影响公司对你的评价，做决策时，你就果断、大胆些吧！
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
小不忍则乱大谋，对于错综复杂的感情问题，你必须小心处理。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
一山还有一山高，但多高才算是高，多富才算是富呢？你就尽力而为吧！
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
出来社会工作，求财不求气，凡事就忍一忍，别给他人捉住你的把柄。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
无论运气是好是坏，日子还是得过，该做的事还是要去做。