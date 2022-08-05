8月5日（农历七月初八）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安床、旅行、庆功、开市、立约
忌：祈福、出海、议事
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
团队之间的合作精神至关重要，你可别让谣言破坏你跟同事的和谐关系。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
得到上司赞赏，你要更努力工作；切勿过于自负，以免把贵人赶跑。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
工作越卖力，运气就会变得越好，想办法激励自己，切莫放弃。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
过多应酬，对健康不利，你要多吃蔬果及早睡，以增强免疫力。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
要说服他人是不容易的事，你可要多些耐性，事情自然可以成功。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
要在感情和事业取得平衡，若情况允许，不妨给自己放个假，充充电。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不妨多关心组员和下属，并且论功行赏，以让他们有更多前进的动力。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
身为领导者的你，必须以身作则，切勿事后孔明，而惹来不满。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
时运不佳，在处理金钱和法律事项时，你必须保持警惕及冷静。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
吃亏是福，凡事该以大局为重，对得失别太斤斤计较。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
知人知面不知心，在替他人作保时，小心被出卖。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你若能保持中立的态度，将能把事情看得更透彻，而不会偏袒任何一方。