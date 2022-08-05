8月5日（农历七月初八）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安床、旅行、庆功、开市、立约

忌：祈福、出海、议事

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

团队之间的合作精神至关重要，你可别让谣言破坏你跟同事的和谐关系。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

得到上司赞赏，你要更努力工作；切勿过于自负，以免把贵人赶跑。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

工作越卖力，运气就会变得越好，想办法激励自己，切莫放弃。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

过多应酬，对健康不利，你要多吃蔬果及早睡，以增强免疫力。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

要说服他人是不容易的事，你可要多些耐性，事情自然可以成功。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

要在感情和事业取得平衡，若情况允许，不妨给自己放个假，充充电。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不妨多关心组员和下属，并且论功行赏，以让他们有更多前进的动力。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

身为领导者的你，必须以身作则，切勿事后孔明，而惹来不满。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

时运不佳，在处理金钱和法律事项时，你必须保持警惕及冷静。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

吃亏是福，凡事该以大局为重，对得失别太斤斤计较。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

知人知面不知心，在替他人作保时，小心被出卖。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你若能保持中立的态度，将能把事情看得更透彻，而不会偏袒任何一方。