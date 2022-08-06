8月6日（农历七月初九）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

在这关键时刻，做事不能得过且过，该做决定时就要果断些。

牛

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

面对挑战时，切勿气馁或轻言放弃，只要冷静以对，必能扭转局势。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

立场及尊严固然要捍卫，但表达看法时，态度及语气可以放温和些。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

虽然是财源广进，你仍必须明智消费，以防陷入入不敷出的困境。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

期望越高，就越容易跌得重，不妨适当调整你那不切实际的高要求吧！

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

在这非常时期，展现自信，别人就会对你言听计从，问题也会迎刃而解。

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

今天的第六感颇强，或许能给你带来不错的灵感及收获。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

世上没有绝对的完美，缺陷美未尝不美好，你就看开些吧！

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

不要将他人的无心之言放在心上，以免对个人生活造成不必要的冲击。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

循正道途径赚钱、做事，你始终会有出人头地的一天。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

自己固然有理，但有些事还是不要力争，坚持己见只会带来更多烦恼。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

注意健康，要多加休息，必能激发出更多的创意点子。