8月6日（农历七月初九）
吉利指数：★（大凶）
宜：诸事不宜
忌：余事皆忌
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
在这关键时刻，做事不能得过且过，该做决定时就要果断些。
牛
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
面对挑战时，切勿气馁或轻言放弃，只要冷静以对，必能扭转局势。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
立场及尊严固然要捍卫，但表达看法时，态度及语气可以放温和些。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
虽然是财源广进，你仍必须明智消费，以防陷入入不敷出的困境。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
期望越高，就越容易跌得重，不妨适当调整你那不切实际的高要求吧！
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
在这非常时期，展现自信，别人就会对你言听计从，问题也会迎刃而解。
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
今天的第六感颇强，或许能给你带来不错的灵感及收获。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
世上没有绝对的完美，缺陷美未尝不美好，你就看开些吧！
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
不要将他人的无心之言放在心上，以免对个人生活造成不必要的冲击。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
循正道途径赚钱、做事，你始终会有出人头地的一天。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
自己固然有理，但有些事还是不要力争，坚持己见只会带来更多烦恼。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
注意健康，要多加休息，必能激发出更多的创意点子。