每日生肖运程

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来自 / 联合早报

文 /
陈军荣/吴源良师父提供

发布 / 2022年8月6日 5:00 AM

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8月6日（农历七月初九）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

在这关键时刻，做事不能得过且过，该做决定时就要果断些。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

面对挑战时，切勿气馁或轻言放弃，只要冷静以对，必能扭转局势。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

立场及尊严固然要捍卫，但表达看法时，态度及语气可以放温和些。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

虽然是财源广进，你仍必须明智消费，以防陷入入不敷出的困境。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

期望越高，就越容易跌得重，不妨适当调整你那不切实际的高要求吧！

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

在这非常时期，展现自信，别人就会对你言听计从，问题也会迎刃而解。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

今天的第六感颇强，或许能给你带来不错的灵感及收获。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

世上没有绝对的完美，缺陷美未尝不美好，你就看开些吧！

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

不要将他人的无心之言放在心上，以免对个人生活造成不必要的冲击。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

循正道途径赚钱、做事，你始终会有出人头地的一天。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

自己固然有理，但有些事还是不要力争，坚持己见只会带来更多烦恼。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

注意健康，要多加休息，必能激发出更多的创意点子。

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