8月7日（农历七月初十）
吉利指数：★★★（平平）
宜：旅行、出海、庆功、会友、园艺
忌：水电维修、交易、上市、理发、美容
鼠
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
享受好运时，也必须时刻提高警惕，过于仰赖运气，可能会使你遭受重挫。
牛
运气：中 健康：吉
事业：中 财运：凶
继续努力朝成功迈进，千万不要为了流言而使你烦恼不已，甚至停下脚步。
虎
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
对方虽然是信誉卓越，但是在签署重要合同时，你仍须留意不起眼的细节。
兔
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
今天要提防身边的小人，他们可能会从中作梗，切勿上了他们的当。
龙
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
你若想保住江山，就要精打细算，别像刘备那样大意失荆州。
蛇
运气：中 健康：凶
事业：中 财运：中
身体不适使你烦躁不已，宜稳住情绪，以免在言语上得罪他人而不自知。
马
运气：凶 健康：凶
事业：凶 财运：凶
不要滥用你的权力强迫他人接受你的看法，团队集思广益，才能得出最佳决策。
羊
运气：中 健康：凶
事业：中 财运：中
工作、财务使你忙得不可开交，你可要学会控制脾气，以免健康受损。
猴
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
蓄势待发，勤奋和积极行动是你达致成功的最重要关键。
鸡
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
有些人正向你的公司的人才展开挖角行动，身为老板的你，务必多加留意。
狗
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
难得的机会虽然泡汤了，但可别轻言放弃，应该更加努力争取下次的机会。
猪
运气：中 健康：吉
事业：中 财运：凶
压力大、工作忙时，你更应该让自己多做一些户外活动，以便放松身心。