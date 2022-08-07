8月7日（农历七月初十）

吉利指数：★★★（平平）

宜：旅行、出海、庆功、会友、园艺

忌：水电维修、交易、上市、理发、美容

鼠

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

享受好运时，也必须时刻提高警惕，过于仰赖运气，可能会使你遭受重挫。

牛

运气：中 健康：吉

事业：中 财运：凶

继续努力朝成功迈进，千万不要为了流言而使你烦恼不已，甚至停下脚步。

虎

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

对方虽然是信誉卓越，但是在签署重要合同时，你仍须留意不起眼的细节。

兔

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

今天要提防身边的小人，他们可能会从中作梗，切勿上了他们的当。

龙

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

你若想保住江山，就要精打细算，别像刘备那样大意失荆州。

蛇

运气：中 健康：凶

事业：中 财运：中

身体不适使你烦躁不已，宜稳住情绪，以免在言语上得罪他人而不自知。

马

运气：凶 健康：凶

事业：凶 财运：凶

不要滥用你的权力强迫他人接受你的看法，团队集思广益，才能得出最佳决策。

羊

运气：中 健康：凶

事业：中 财运：中

工作、财务使你忙得不可开交，你可要学会控制脾气，以免健康受损。

猴

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

蓄势待发，勤奋和积极行动是你达致成功的最重要关键。

鸡

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

有些人正向你的公司的人才展开挖角行动，身为老板的你，务必多加留意。

狗

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

难得的机会虽然泡汤了，但可别轻言放弃，应该更加努力争取下次的机会。

猪

运气：中 健康：吉

事业：中 财运：凶

压力大、工作忙时，你更应该让自己多做一些户外活动，以便放松身心。