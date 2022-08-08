每日生肖运程

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来自 / 联合早报

文 /
陈军荣/吴源良师父提供

发布 / 2022年8月8日 5:00 AM

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8月8日（农历七月十一）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、庆功、开市、会友

忌：诉讼、立约、动土、养宠物

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

不要再拖了，财务问题要尽快处理，以免问题越陷越深。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

看到的未必是事实的全部，你若细心观察及推敲便能看出真伪。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

好坏、对错只是个人判断，无须太过执着于对方的主观看法。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

在路上行驶时要注意安全，别拿自己或他人的性命来做赌注。

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：凶

稳住情绪，时刻提醒自己别把时间浪费在一些无谓的争执上。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

天下无不散的筵席，该留就留，该走就走，好好祝福对方吧！

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：凶

该做的还是要努力去完成，别让一些谣言打击你的信心。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

今天宜以平常心看待一切挑衅行为，胡乱发飙会惹来更多麻烦。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

有人向你奉承时可别沾沾自喜，因为稍不留意可能要付出代价。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

人比人气死人，对方表面光鲜亮丽，但内在可能又是另一回事。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

就按照原定计划行事，改来改去对所有人都没有有好处。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

做出承诺后就要努力去兑现，否则将让人对你失去信任。

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