8月8日（农历七月十一）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、旅行、庆功、开市、会友
忌：诉讼、立约、动土、养宠物
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
不要再拖了，财务问题要尽快处理，以免问题越陷越深。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
看到的未必是事实的全部，你若细心观察及推敲便能看出真伪。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
好坏、对错只是个人判断，无须太过执着于对方的主观看法。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
在路上行驶时要注意安全，别拿自己或他人的性命来做赌注。
龙
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：凶
稳住情绪，时刻提醒自己别把时间浪费在一些无谓的争执上。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
天下无不散的筵席，该留就留，该走就走，好好祝福对方吧！
马
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：凶
该做的还是要努力去完成，别让一些谣言打击你的信心。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
今天宜以平常心看待一切挑衅行为，胡乱发飙会惹来更多麻烦。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
有人向你奉承时可别沾沾自喜，因为稍不留意可能要付出代价。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
人比人气死人，对方表面光鲜亮丽，但内在可能又是另一回事。
狗
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
就按照原定计划行事，改来改去对所有人都没有有好处。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
做出承诺后就要努力去兑现，否则将让人对你失去信任。