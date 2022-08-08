8月8日（农历七月十一）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、庆功、开市、会友

忌：诉讼、立约、动土、养宠物

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

不要再拖了，财务问题要尽快处理，以免问题越陷越深。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

看到的未必是事实的全部，你若细心观察及推敲便能看出真伪。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

好坏、对错只是个人判断，无须太过执着于对方的主观看法。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

在路上行驶时要注意安全，别拿自己或他人的性命来做赌注。

龙

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：凶

稳住情绪，时刻提醒自己别把时间浪费在一些无谓的争执上。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

天下无不散的筵席，该留就留，该走就走，好好祝福对方吧！

马

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：凶

该做的还是要努力去完成，别让一些谣言打击你的信心。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

今天宜以平常心看待一切挑衅行为，胡乱发飙会惹来更多麻烦。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

有人向你奉承时可别沾沾自喜，因为稍不留意可能要付出代价。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

人比人气死人，对方表面光鲜亮丽，但内在可能又是另一回事。

狗

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

就按照原定计划行事，改来改去对所有人都没有有好处。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

做出承诺后就要努力去兑现，否则将让人对你失去信任。